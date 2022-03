El magnate Abramóvich participa en las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul

El magnate ruso Roman Abramóvich participa en Estambul en las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania para tratar de alcanzar un alto el fuego en la campaña militar rusa en el país vecino, informaron hoy los medios rusos.



La cadena de televisión rusa Rossíya 24 mostró imágenes en las que se podía apreciar a Abramóvich llegando al Palacio de Dolmabahçe de Estambul, la sede las negociaciones, junto a la delegación rusa.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló el pasado jueves que Abrámovich, cercano al presidente ruso, Vladímir Putin, participó en la organización de las negociaciones "en la fase inicial".



El diario estadounidense The Wall Street Journal señaló entonces que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que no se apresurara a sancionar al oligarca ruso porque podría servir como mediador.



Zelenski eludió confirmar o desmentir la publicación del medio estadounidenses en una entrevista ofrecida el domingo pasado a medios rusos independientes.



"Por distintas causas no puedo hablar de algunas de nuestras conversaciones privadas (con Biden)", subrayó el mandatario.



"Sé que este hombre de negocios estuvo en el subgrupo por la parte rusa. Sé que estuvo, oficial o extraoficialmente, mantuvo contacto (...). Y él realmente ayudó en un asunto de carácter humanitario relativo a la evacuación de gente y de un convoy humanitario", dijo.



"Todos se esforzaron en Mariúpol, y él (Abramóvich), también, lo sé, pero no resultó. Como ya dije, el convoy humanitario fue atacado", agregó.

