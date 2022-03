Ucrania teme que la ocupación rusa de Chernóbil origine una catástrofe

La ocupación por parte de las tropas rusas de las instalaciones de la central nuclear de Chernóbil puede originar una catástrofe que no sólo afecte a los ucranianos, aseguró este lunes en su cuenta de Telegram la ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania, Iryna Vereschuk.



"Los ocupantes siguen militarizando la zona de exclusión de Chernóbil. Esto presenta un riesgo muy serio de dañar las estructuras de aislamiento construidas sobre la cuarta unidad de la estación después de su explosión en 1986", aclaró la ministra.



La responsable de los Territorios Ocupados aseguró que "tales daños conducirán inevitablemente a la entrada en la atmósfera de una cantidad significativa de polvo radiactivo y contaminarán no solo a Ucrania sino también a otros países europeos".



Las tropas rusas, que invadieron el país el pasado 24 de febrero, han ignorado "estas amenazas y continuaron transportando y almacenando una cantidad significativa de municiones en las inmediaciones de la central nuclear, precisa Vereschuk.



Agrega además que, a través de la ciudad de Pripyat, a unos cientos de metros de las instalaciones de aislamiento de la central nuclear, los ocupantes rusos transportan diariamente decenas de toneladas de cohetes, proyectiles y municiones de mortero.



Y muestra su preocupación porqué "las fuerzas de ocupación rusas están utilizando cada vez más municiones viejas y de baja calidad, lo que aumenta el riesgo de su detonación, incluso durante la carga y el transporte".



Unos hechos -dijo- que ocurren regularmente, lo que aumenta el riego.



Además, en la zona de exclusión se han desatado graves incendios que pueden tener consecuencias muy graves y que no pueden ser extinguidos precisamente porque los efectivos ucranianos no pueden entrar en la zona.



"Como resultado de la combustión, se liberan radionúclidos a la atmósfera, que el viento puede transportar a largas distancias, lo que amenaza los niveles de radiación no solo en Ucrania sino también en otros países europeos", advierte Vereschuk.



Quien reitera que la "pérdida de control (de Ucrania) sobre la zona de exclusión y la incapacidad de extinguir completamente el fuego podrían amenazar las instalaciones radiactivas".



Por otra parte, la ministra confirmó que "esta semana hubo una rotación completa del personal de Chernóbyl, que pasó más de 600 horas en sus puestos de trabajo, cumpliendo con valentía sus funciones bajo la presión de los ocupantes".



A cambio de estos trabajadores, "otros 59 especialistas, incluidas seis mujeres, aceptaron acudir a la central nuclear de Chernóbyl para realizar tareas de mantenimiento del funcionamiento seguro de las instalaciones. A todos los consideramos rehenes de los ocupantes", sentenció.



Vereschuk exigió "que el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas inmediatas para desmilitarizar la Zona de Exclusión de Chernóbyl y establezca una misión especial de la ONU para eliminar el riesgo de que se repita el accidente que ya sufrió la central como resultado de las acciones de las fuerzas de ocupación rusas".

