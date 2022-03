Zelenski afirma que Rusia debe retirar las tropas si quiere que renunciemos a la OTAN

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que Rusia debe retirar sus tropas del país antes de que se firme cualquier documento sobre la no adhesión de Ucrania a la OTAN y las garantías de seguridad que,a cambio, exige Kiev a varios países como Turquía y el Reino Unido.



"Necesitamos un acuerdo con el presidente (Vladímir) Putin. Los garantes no firmarán nada si hay tropas", señaló en una entrevista con medios rusos independientes, entre ellos el portal Meduza (ubicado en Letonia) y periodistas de la cadena de televisión prohibida Dozhd, del diario económico Kommersant y el autor Mijaíl Zygar.



El regulador de las comunicaciones, Roskomnadzor, había afirmado que estos medios no deben publicar la entrevista, y advirtió de que "determinará el grado de responsabilidad y tomará medidas de respuesta", según Meduza.



Zelenski sostuvo que "es imposible" que los líderes del Reino Unido, Boris, Johnson; de EEUU, Joe Biden; de Polonia, Andrzej Duda; y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan suscriban cualquier documento como posibles garantes mientras esté en marcha una guerra.



El mandatario confirmó que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país, tal y como exige Rusia, a cambio de unas garantías de seguridad.



"Esto está siendo trabajado profundamente, pero no quiero que sea otro documento como el Memorando de Budapest" de 1994, que concedió a Ucrania garantías de seguridad a cambio de la renuncia al arsenal nuclear heredado de la antigua Unión Soviética y que Zelenski ha dicho que quedó en papel mojado.



"Nos interesa que sea un acuerdo serio", enfatizó.



Zelenski explicó que está dispuesto a sentarse con Putin "en cualquier parte del mundo" para llegar a un acuerdo "con firmas, sellos e incluso sangre" rubricado en el documento.



"Eso sería suficiente para empezar el proceso de retirada. Las tropas deben ser retiradas, los garantes firmarán todo y fin", recalcó.



Indicó no obstante que entonces el trabajo no habrá acabado, porque Ucrania deberá cambiar su Constitución, ya que en ella está consagrada la aspiración del Estado de integrarse en la OTAN y ello puede tomar hasta un año.



Primero se celebrará un referéndum, porque "solo los ciudadanos pueden decidir sobre el estatus y los garantes", dijo, algo que puede organizarse en "pocos meses".



Después se acometerán los cambios en la Constitución, que pude llevar "al menos un año", entre la ratificación en el Parlamento y la de los países garantes en sus propios legislativos.



En cuanto a la exigencia rusa de que Ucrania reconozca a la península de Crimea como parte de Rusia y la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, Zelenski dijo que es un tema que" debe abordarse y resolverse".



"Digo que es un compromiso. Volvamos a antes de que empezó todo esto (el 24 de febrero) y trataremos de resolver el complejo tema del Donbás", afirmó.



Zelenski señaló además que otros puntos que están en la mesa de negociación con Rusia como la protección del idioma ruso en Ucrania están siendo discutidos, pero explicó que está dispuesto a aceptar un compromiso.



Este podría tener la fórmula de un mutuo "respeto a los idiomas de los ciudadanos de países vecinos", indicó.



"Quiero firmarlo con todos los países vecinos. Estoy interesado en Rusia, Hungría, Polonia... Rumanía. Tenemos muchas minorías, nacionalidades y este acuerdo debería ser suficiente para respetar ciertas lenguas en nuestro país", señaló.



El mandatario afirmó además que los términos "desnazificación" y "desmilitarización" no están sobre la mesa como quería Rusia porque él se niega.



Zelenski sostuvo asimismo que solo "Putin y su círculo prolongan la guerra y que lo que está ocurriendo "es peor" que una guerra y que su objetivo es "minimizar el número de víctimas y acortar la duración" de este conflicto.



Además, sugirió que no le gusta la idea de Polonia de enviar un contingente de paz a Ucrania, al afirmar que "no necesitamos un conflicto congelado en el territorio de nuestro Estado".

