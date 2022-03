Kiev lamenta la falta de "reacción seria" de Occidente ante los ataques en Leópolis

Las autoridades ucranianas lamentaron hoy la falta de lo que califican de "una reacción seria" por parte de Occidente a los ataques de este sábado en Leópolis, en el oeste de Ucrania, que coincidieron con la visita a la vecina Polonia del presidente de EE.UU., Joe Biden.



"Muchas personas vieron una relación entre esos ataques y la visita de Biden a Rzeszów", indicó un portavoz de la presidencia ucraniana, a través de la cuenta en Facebook.



La fuente presidencial aludía así a la presencia del presidente estadounidense en esa ciudad polaca, el viernes, donde visitó a sus tropas estacionadas cerca de la frontera con Ucrania.



"Los misiles cayeron a 150 kilómetros de Rzeszów", recordó la fuente presidencial, según la cual para la OTAN "está claro que es mejor mantener al enemigo en territorio ucraniano, aunque los cohetes caigan cada vez más cerca" del territorio de la Alianza.



Los ataques contra Leópolis se produjeron este sábado, la última jornada de Biden en Polonia, donde llegó a decir que el presidente Vladímir Putin "no puede permanecer en el poder", frase que luego la Casa Blanca precisó que no significaba que pretendiera "un cambio de régimen" en Rusia.



En un discurso pronunciado desde el Palacio Real de Varsovia, Biden advirtió además al líder del Kremlin que no debe entrar "ni un centímetro" en el territorio de la OTAN.



Kiev ha venido reclamando de la Alianza una intervención directa, algo que el conjunto de la OTAN rechaza porque supondría convertirse en "parte" del conflicto.



"Nuestros amigos más cercanos son Lituania, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. La ayuda que recibimos son acuerdos bilaterales, pero se puede esperar más de la OTAN", consideró la fuente presidencial.



En Leópolis se registraron ayer dos rachas de ataques con pocas horas de diferencias, uno de los cuales causó cinco heridos. Los misiles alcanzaron un almacén de combustibles e instalaciones de defensa.



Leópolis, considerada la capital del occidente del país, está a unos 80 kilómetros de la frontera con Polonia y acoge gran parte del flujo de refugiados que intentan salir del país.



Según la autoridad militar de la provincia de Leópolis, el primer ataque procedió de la ciudad de Kryvyi Rih, en el sureste del país donde se concentran gran parte de los combates de la guerra contra Rusia.

