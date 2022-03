Al menos 11 muertos en un incendio en un almacén de madera en la India

Al menos once personas murieron este miércoles tras desatarse un incendio en un almacén de madera en el estado meridional indio de Telangana, que según las primeras investigaciones pudo comenzar por un cortocircuito eléctrico.



"Hemos confirmado 11 muertes. Los fallecidos no han sido identificados hasta el momento. Estamos investigando", dijo a Efe Pramod Kumar, inspector adjunto de policía de la comisaría de Gandhinagar, cercana al lugar del siniestro, y aseguró que "una persona ha sido rescatada".



El incendio, que comenzó a primera hora de la madrugada, ya "fue controlado" y pudo tener su origen en "un cortocircuito eléctrico", agregó la fuente, aunque precisó que "nada es definitivo por ahora, ya que no sabemos por completo qué sucedió".



El policía también admitió desconocer "cuántas personas estaban dentro" del edifico, aunque tras hablar con varios testigos cercanos al incidente estimó que "entre 12 y 15 personas se encontraban en su interior", todos ellos obreros.



El jefe de Gobierno de Telangana, Chandrashekar Rao, expresó en Twitter su "conmoción" por el incidente, lamentando la muerte de los trabajadores migrantes procedentes del estado norteño de Bihar y anunció una compensación de 500.000 rupias (unos 6.500 dólares) para las familias de los fallecidos.



También el primer ministro de la India, Narendra Modi, se sumó a las condolencias compartiendo en redes sociales su "dolor por la pérdida de las vidas" y afirmando que sus pensamientos "están con las familias en duelo".



Los incendios, derrumbes y otros accidentes similares son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales.



Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2020 se registraron en la India 9.329 incendios accidentales en edificios gubernamentales, colegios, residencias y otros lugares, más de un centenar de ellos en fábricas. En estos siniestros 9.110 personas murieron y 468 resultaron heridas.

