Ucrania dice que fuerzas rusas tienen combustible y alimentos para tres días

Las fuerzas rusas que han invadido Ucrania solo tienen reservas de municiones, combustible y alimentos para no más de tres días, según dice el último parte de guerra por el Ministerio de Defensa de Ucrania en el comienzo del vigesimoséptimo día de invasión.



Según este parte, "las fuerzas de ocupación rusas que operan en Ucrania tienen reservas de municiones y alimentos para no más de tres días. La situación es similar con el combustible, que se repone con camiones cisterna".



El Ministerio ucraniano de Defensa dijo que Rusia "no pudo establecer un oleoducto para satisfacer las necesidades de sus tropas" en las zonas en las que opera.



El parte del Ministerio ucraniano indicó que "no se han notado cambios significativos en la posición y naturaleza de las acciones de las fuerzas de defensa durante el último día".



Asimismo, durante las últimas 24 horas, agregó, "más de 9 objetivos aéreos enemigos han sido alcanzados por unidades de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Defensa Aérea de las Fuerzas Terrestres". Se trata de 1 avión, 6 vehículos aéreos no tripulados (drones) y 2 helicópteros.



"Se han observado más acciones activas de aviones enemigos en las últimas 24 horas", según el parte de guerra ucraniano, que dice también que en la región de Lugansk se están produciendo actos de desobediencia civil porque "una gran parte de la población no apoya la política de los ocupantes y no tiene deseos de tomar las armas ".

TE RECOMENDAMOS