Rusia dice que EE.UU. debe cesar amenazas si quiere mantener las relaciones

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov afirmó hoy que Estados Unidos debe dejar de crear amenazas a Rusia si quiere mantener las relaciones con Moscú.



"El planteamiento de qué hay que hacer para mantener las relaciones es, sin duda, correcto. Ellos (los estadounidenses) necesitan simplemente detener su escalada, tanto verbal como desde punto de vista de atiborrar con armamento al régimen de Kiev", dijo Riabkov a un grupo de periodistas, citado por la agencia Interfax.



El viceministro agregó que también "es necesario dejar de crear amenazas a Rusia".



"Si (los estadounidenses) consiguen ejercer alguna influencia positiva en Kiev, de lo que no solo tengo dudas, sino que estoy convencido de que lamentable no ocurrirá, creo que habría determinada perspectiva para la normalización de las relaciones", señaló.



Según Riabkov, Moscú de momento observa una "tendencia a la baja" por culpa de Estados Unidos en las relaciones con Rusia.



"Nosotros lo lamentamos, pero eso no ejerce ninguna influencia en nuestra determinación de avanzar hacia la consecución de los objetivos de la operación militar especial (en Ucrania) y de adaptarnos a las circunstancias vinculadas con las sanciones estadounidenses", recalcó.



Este lunes, Rusia presentó una nota de protesta al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, por unas declaraciones "inaceptables" del presidente de EEUU, Joe Biden, sobre su homólogo ruso, Vladímir Putin.



Moscú advirtió de que las declaraciones de Biden, "indignas de un estadista de tan alto rango, pusieron las relaciones ruso-estadounidenses al borde de la ruptura".



El pasado jueves pasado el presidente estadounidense describió a su homólogo ruso como un "dictador asesino" que ha autorizado ataques "inhumanos" contra Ucrania.

TE RECOMENDAMOS