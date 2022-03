Rusia ha lanzado más de 1.100 misiles en Ucrania desde febrero

Rusia ha lanzando más de 1.100 misiles en Ucrania desde el inicio de su invasión el pasado 24 de febrero, indicó este lunes un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa de EEUU, que no ha podido confirmar el disparo de proyectiles hipersónicos por parte de Moscú.



En una llamada con periodistas, el responsable del Pentágono dijo que su país no ha sido capaz de verificar el uso de misiles hipersónicos, aunque no descartó que sea posible.



El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el domingo que sus fuerzas habían vuelto a disparar misiles hipersónicos Kinzhal para destruir "un gran almacén de combustible y lubricantes" en la localidad de Konstantinovka, en el sur de Ucrania.



Se trataría del segundo uso confirmado de los Kinzhal en Ucrania y en el mundo, que antes Rusia solo había utilizado durante ensayos militares.



Kinzhal (Daga en ruso) fue anunciado como un misil hipersónico de alta precisión con un alcance de más de 2.000 kilómetros y una velocidad diez veces mayor que la del sonido.



El funcionario de EEUU subrayó que si esas informaciones fueran ciertas, "¿por qué necesitarían (los rusos) disparar un misil hipersónico desde no muy lejos para golpear un edificio?"



Aventuró que el uso de ese tipo de proyectil podría ser porque los rusos se están quedando sin municiones guiadas de precisión y tienen que recurrir a otro tipo de armas.



"O puede ser que quieran mandar un mensaje a Occidente y también a Ucrania para lograr algún tipo de ventaja en la mesa de negociaciones, pero desde la perspectiva militar no es muy práctico usar misiles hipersónicos ahí", destacó.



El funcionario agregó que por el momento Rusia se está centrando en atacar el este de Ucrania, el noreste y el sur, más que el oeste.

TE RECOMENDAMOS