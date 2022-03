EE.UU. declarará que la matanza de rohinyás en Birmania es un genocidio

El Gobierno estadounidense tiene previsto anunciar este lunes que la campaña generalizada de violaciones y asesinatos de familias de la minoría musulmana rohinyá en Birmania constituye un genocidio, lo que se podría traducir en más sanciones económicas contra la junta militar, informó hoy la prensa local.



Según The New York Times, el anuncio lo hará el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, durante una visita que tiene programada para esta jornada al Museo Conmemorativo del Holocausto, en Washington.



El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se ha limitado a señalar que a la conclusión del recorrido por la exposición titulada "El camino de Birmania hacia el genocidio", Blinken pronunciará un discurso sobre Birmania en el Salón de los Testigos del Museo.



Hace cinco años, el ejército birmano emprendió una matanza contra la etnia rohinyá, expulsando a casi un millón de personas del país, una acción que ha sido considerada una operación de limpieza étnica.



El diario neoyorquino aseguró que un alto cargo del Departamento de Estado le confirmó que el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha decidido que lo sucedido en Birmania en un Genocidio.



Anurima Bhargava, comisionada de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional, un equipo de trabajo bipartidista que hace recomendaciones políticas al Gobierno, declaró a The New York Times que "se trata de un reconocimiento de las atrocidades que han ocurrido y de las formas en que esas atrocidades se manifiestan incluso hoy".



"Los que cometieron este genocidio siguen en el poder", agregó la comisionada.



Los investigadores del Gobierno estadounidense documentaron el genocidio cometido en Birmania en 2018, pero hasta ahora no ha efectuado esta designación legal de los crímenes debido a retrasos achacados por el diario a un debate interno iniciado durante la anterior Administración del presidente Donald Trump.

