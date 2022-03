Ucrania asegura haber destruído 95 aviones rusos a lo largo de la guerra

Las Fuerzas Armadas ucranianas aseguran haber destruido a la lo largo de la guerra cerca de 95 aviones de combate rusos, 115 helicópteros, 72 sistemas de lanzamiento de misiles y 44 sistemas de defensa aérea.



Además, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en los combates han muerto al menos 14.400 soldados rusos.



Los cálculos del Estado Mayor son provisionales ya, que según se advierte, estimar los daños ocasionados al enemigo no es fácil debido a la intensidad de los combates.



El Estado Mayor contempla la posibilidad de que para compensar el alto número de bajas el Gobierno ruso opte por una movilización total y procure prolongar la guerra.



Los ucranianos aseguran haber destruido también 1.470 vehículos blindados de combate, 60 tanques de combustible y 11 vehículos especiales.



Según Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el ejército ruso ya no está en guerra con el ejército ucraniano sino que adelanta una guerra contra la población civil.



"El ejército ruso no está en guerra con el ejército ucraniano, solo está en guerra con los civiles y está utilizando la táctica de rodear grandes ciudades y atacarlas con misiles de crucero y bombas de aire para crear crisis humanitarias", dijo.



"Están tratando de crear un escenario de guerra como el sirio o el afgano en Ucrania", agregó.



Según cifras de la fiscalía de menores de Ucrania a lo largo de los más de 20 días de guerra han muerto al menos 112 niños como consecuencia de los ataques rusos y al menos 140 han resultado heridos.

