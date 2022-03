Putin dice en un baño de masas que está librando a los ucranianos de "un genocidio"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó hoy la unidad del pueblo ruso ante la "operación militar especial" en Ucrania, condenada unánimemente por la comunidad internacional y que ha provocado más de 3 millones de refugiados.



Putin, que alabó el heroísmo de los soldados rusos durante la campaña militar dirigida a evitar un "genocidio" en el país vecino, hizo estas declaraciones durante un multitudinario acto patriótico en el estadio olímpico Luzhnikí de Moscú, que acogió más de 200.000 personas, según las autoridades locales.



"Precisamente, salvar a la gente de ese sufrimiento, de ese genocidio, es el principal y más importante motivo (...) de la operación militar que nosotros iniciamos en el Donbás y en Ucrania", proclamó desde el escenario.



Putin, que citó la Biblia para justificar la intervención militar en Ucrania, consideró que la mejor expresión de la unidad del pueblo ruso es cómo combaten "hombro con hombro" los soldados rusos en el país vecino.



"Vemos qué heroicamente actúan y combaten nuestros chicos durante esta operación. Hacía mucho tiempo que no gozamos de tal unidad", dijo.



Llamó a los presentes a felicitar a los crimeos por el octavo aniversario de la anexión de la península ucraniana a través de un referéndum separatista celebrado con presencia militar rusa.



"¡Por un mundo sin nazismo!", "¡Por el presidente!" y "¡Por Rusia!", señalaban los eslóganes que se podían leer en el escenario del evento en el Luzhnikí, que incluyó un concierto musical.



Decenas de miles de personas que no pudieron acceder al estadio siguieron los conciertos en las inmediaciones del Luzhnikí, que tiene capacidad para más de 80.000 espectadores.



"Gracias a los chicos que con armas en las manos defienden a los ciudadanos rusos en el Donbás", dijo Serguéi Sobianin, alcalde de Moscú.



Sobianin, uno de los colaboradores más cercanos del Kremlin, llamó a apoyar al presidente ruso, Vladímir Putin, quien anunció la operación militar contra Ucrania el pasado 24 de febrero.



"Medio mundo se ha unido contra nosotros, pero Rusia es un país fuerte. Fuerte por sus ciudadanos, por sus patriotas. Y mientras estemos juntos, seremos invencibles", aseguró.



Algunos de los presentadores, cantantes y asistentes llevaban el lazo de San Jorge en forma de Z, que se ha convertido en símbolo de la intervención militar en Ucrania.



Los rusos suelen ponerse el lazo de San Jorge coincidiendo con el 9 de mayo, día de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.



La popularidad de Putin ascendió al 79,6 % durante la "operación militar especial", según los resultados de un sondeo publicado hoy por un centro demoscópico cercano al Kremlin.



También ha ascendido la aprobación de la gestión del jefe del Kremlin, desde el 70,2 % al 77,2 %, entre el inicio de la campaña militar y mediados de marzo.



El miércoles el líder ruso subrayó que si Moscú quiere acabar con la amenaza para su seguridad que supone Ucrania, al que acusó de tener un programa nuclear, la operación militar no se puede limitar a defender a la población prorrusa del Donbás, aunque negó planes de ocupación del país vecino.



"Garantizaremos la seguridad de Rusia, de nuestro pueblo, y nunca permitiremos que Ucrania sirva de plataforma para acciones agresivas contra nuestro país", dijo.

