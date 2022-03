Joe Biden advertirá a Xi de "costes" si apoya la invasión rusa de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertirá este viernes a su homólogo chino, Xi Jinping, de que no dudará en "imponer costes" a China si ese país ayuda a Rusia en su invasión de Ucrania.



Así lo indicó este jueves el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, después de que la Casa Blanca anunciara que Biden y Xi mantendrán este viernes una conversación telefónica, la primera entre ambos desde noviembre, mucho antes del inicio de la guerra en Ucrania.



"El presidente Biden dejará claro que China tendrá responsabilidad de cualquier medida que tome para apoyar la agresión de Rusia y no dudaremos en imponer costes", dijo Blinken en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.



China tiene "una responsabilidad particular" en el sentido de que debería "usar su influencia con el presidente (ruso, Vladímir) Putin" y "defender las reglas y principios internacionales que (Pekín) asegura respaldar", opinó el jefe de la diplomacia estadounidense.



Biden espera que la llamada le permita "evaluar cuál es la postura del presidente Xi" ante la invasión rusa de Ucrania, porque el presidente está "muy preocupado" de que pueda ayudar a Rusia, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.



"La ausencia de un discurso claro y de una denuncia por parte de China de lo que está haciendo Rusia es algo que va en contra de todo lo que respalda China, incluidos los principios básicos de la Carta de la ONU y "del respeto a la soberanía de las naciones", afirmó Psaki.



La llamada entre ambos líderes servirá para dar "continuidad" al diálogo iniciado este lunes durante la reunión en Roma entre el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, y el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi, explicó la portavoz.



Psaki no quiso aclarar cuáles podrían ser las consecuencias que Estados Unidos impondrá a China si ese país apoya la invasión de Rusia con ayuda militar o de otro tipo y tampoco precisó si esos costes podrían tomar la forma de sanciones económicas.



Hasta ahora, China ha evitado utilizar la palabra invasión para referirse a la guerra en Ucrania y ha expresado su oposición a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Rusia, bajo la premisa de que "no traen paz y seguridad", sino "serias dificultades económicas" a "los habitantes de los países afectados".



Aunque Pekín mantiene una alianza estratégica con Moscú, ha negado que esté considerando proporcionar apoyo militar y asistencia económica a la invasión rusa de Ucrania y ha rechazado que Rusia se lo haya pedido siquiera, como aseguraron este mes varios medios estadounidenses.



La llamada entre Biden y Xi supondrá el primer contacto oficial entre ambos desde su reunión virtual del pasado 16 de noviembre, según Psaki, y en ella también hablarán sobre otros asuntos, por ejemplo de cómo gestionar la competencia internacional entre China y Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS