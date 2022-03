Un "falso" primer ministro ucraniano logra conversar con ministros británicos

Un "impostor" que se hizo pasar por el primer ministro de Ucrania, Denýs Shmhal, logró mantener este jueves una conversación por videconferencia con el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, una llamada falsa que también ha sufrido esta semana la titular de Interior, Priti Patel.



El propio Wallace informó este jueves a través de Twitter de que en un primer momento comenzó a conversar con el falso jefe de Gobierno, que sin embargo levantó sus sospechas cuando le planteó "varias preguntas engañosas".



"No hay ninguna cantidad de desinformación rusa, distorsiones y trucos sucios que puedan distraer la atención de los abusos a los derechos humanos de Rusia y su invasión ilegal de Ucrania", dijo Wallace tras el incidente, que calificó como un "intento desesperado".



En respuesta al mensaje del titular de Defensa, Patel reveló que ella también fue víctima de una llamada similar: "Esto mismo me ocurrió esta semana, un intento patético de dividirnos en estos tiempos difíciles", escribió la ministra de Interior



Según indicaron fuentes del Ministerio de Defensa a "Sky News", la conversación con Wallace duró en torno a diez minutos.



El impostor, que había situado una bandera ucraniana detrás de él, levantó las dudas del ministro británico cuando comenzó a plantear cuestiones "descabelladas", según esa fuente.



"¿Habéis recibido la sustancia que hemos enviado?", le cuestionó el falso primer ministro ucraniano a Wallace, que se encontraba en ese momento en Polonia y le respondió que no sabía a qué se estaba refiriendo.



La persona que había llamado al ministro mencionó asimismo diversos nombres de personas que según la fuente del Ministerio de Defensa Wallace no conocía.

