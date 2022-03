El Kremlin dice que la información sobre el plan de paz es "incorrecta"

El Kremlin calificó hoy de "incorrecta" en general la información del plan de paz de 15 puntos que negociaría Rusia con Ucrania para un alto el fuego, la retiradas de las tropas y un estatus de neutralidad de Kiev con respecto a la OTAN.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló en su rueda de prensa diaria telefónica que el plan, adelantado el miércoles por el diario británico "Financial Times", "contiene una gran cantidad de recopilaciones e información que estaban en el campo público sobre los temas que están en la agenda" de negociación con Ucrania.



"Pero todo está recopilado incorrectamente y de hecho es incorrecto. Hay elementos correctos, pero en general, esto no es cierto", señaló el secretario de prensa de la Presidencia rusa.



Peskov afirmó que "el trabajo continúa" y que cuando haya progreso se informará de ello.



El periódico británico, que cita tres fuentes implicadas en las negociaciones, señaló que las misiones de ambos países abordaron el lunes un borrador de acuerdo, que implicaría que Ucrania renuncia a incorporarse a la OTAN y a acoger bases militares extranjeras a cambio de recibir la protección de países como Estados Unidos, Turquía o el Reino Unido.



El asesor de la Oficina del Presidente de ucrania, Mykhailo Podolyak, afirmó la víspera en su cuenta de Twitter que el borrador de acuerdo publicado por el Financial Times solo representa las demandas rusas en las negociaciones y "nada más".



"La parte ucraniana tiene sus propias posturas. Lo único que confirmamos en estos momentos es (el diálogo sobre) un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad de una serie de países", escribió.



Además, sostuvo que esta postura negociadora solo puede convertirse en una realidad en un diálogo directo entre los jefes de Estado de Ucrania y de Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente.

