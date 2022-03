Zelenski se resigna y no ve posibilidades de entrar en la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su frustración porque, pese a su presunta política de "puertas abiertas", la OTAN no haya admitido como miembro a su país, algo que Ucrania no tiene más remedio que "aceptar", e instó a buscar otras vías de colaboración militar.



El presidente criticó que muchas empresas aún no se han retirado de territorio ruso y pidió a los Gobiernos que bloqueen la entrada de barcos de Rusia a sus puertos y que todos los bancos rusos queden excluido del sistema Swift de mensajería financiera.

Zelenski, dijo este martes que, aunque la OTAN es la alianza de defensa "más fuerte del mundo", algunos de sus miembros "están hipnotizados por la agresión rusa", en un mensaje por videoconferencia a líderes europeos reunidos en Londres.



Zelenski intervino en un encuentro de dirigentes de los países nórdicos y bálticos convocados por el primer ministro británico, Boris Johnson -la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, en inglés)-, para tratar sobre la seguridad en el norte de Europa ante la creciente amenaza de Rusia.



El presidente ucraniano lamentó que la Alianza Atlántica no aplique una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para prevenir los ataques rusos y señaló que las sanciones internacionales aplicadas hasta ahora "no son suficientes", al tiempo que pidió un "embargo comercial" total a Rusia.



"Oímos hablar mucho sobre una Tercera Guerra Mundial, que supuestamente comenzaría si la OTAN cierra el cielo ucraniano a los misiles y a los aviones rusos; de este modo, el corredor humanitario de exclusión aérea aún no se ha establecido", lamentó.



"Esto le permite al Ejército ruso bombardear ciudades pacíficas y volar bloques de viviendas, hospitales y escuelas", dijo a los mandatarios reunidos en el palacete londinense de Lancaster House.



Solicitó además más armamento -"ya saben el tipo que necesitamos, todo el mundo lo sabe", afirmó- y dijo que el que reciben se usa en un plazo de 20 horas.



"Nos desafía, con razón, a hacer más, y todos sabemos que podemos y debemos hacer más", declaró Johnson por su parte, tras reconocer de nuevo la valentía del líder y el pueblo ucranianos.



JEF, encabezada por el Reino Unido, es una coalición de seguridad del norte de Europa, que reúne a representantes de Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Suecia y Noruega, varios de ellos fronterizos con Rusia.



El primer ministro instará hoy a la coalición, algunos de cuyos miembros pertenecen a la OTAN, a "trabajar juntos en una mayor resiliencia contra las amenazas de Estados hostiles", lo que incluirá una mayor colaboración en defensa.