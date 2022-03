Londres investiga las supuestas muertes de exsoldados británicos en un ataque ruso

El ministerio británico de Asuntos Exteriores ha puesto en marcha una investigación urgente sobre la muerte de tres exsoldados británicos de las fuerzas especiales del Reino Unido en el ataque ruso del pasado domingo contra un base ucraniana cerca de la frontera con Polonia.



Según medios locales, los tres agentes fallecieron de manera instantánea en un cruce de misiles perpetrado en una base militar próxima a la frontera con Polonia, en la que murieron muchas más personas, posiblemente más de un centenar.



Los tres hombres no formaban parte de la unidad de combatientes extranjeros que estaba siendo adiestrada en la destruida base militar Yavoriv, según indican fuentes citadas por el tabloide Daily Mirror.



Se desconoce también en qué unidad de fuerzas especiales habían servido pero el ministerio de Defensa del Reino Unido ha indicado que no hubo fallecidos entre su personal de servicio en ese ataque.



Se cree que esos agentes trabajaban con autoridades ucranianas para recabar información.



En declaraciones hechas hoy al canal de televisión británico Sky News, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores James Cleverly dijo que no dispone de "detalles sobre los individuos que han resultado heridos o de si son británicos" a raíz de las informaciones surgidas.



"Obviamente, si hay británicos involucrados, el ministerio británico de Asuntos Exteriores estará allí para prestar apoyo", agregó.



También recordó que desde el Foreign Office se desaconseja ahora viajar a Ucrania, si bien dijo que "entiende completamente la urgencia de ayudar y prestar apoyo", pero incidió en que "no es seguro viajar a Ucrania".

TE RECOMENDAMOS