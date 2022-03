La UE dice que no puede confirmar ni negar petición rusa de ayuda a China

La Unión Europea (UE) indicó este lunes que no puede “confirmar ni negar” que Rusia haya solicitado asistencia económica o militar a China en relación con la invasión de Ucrania que inició el 24 de febrero.



“No podemos confirmar ni negar cualquier alegación de que Rusia pidió asistencia a China”, señaló la portavoz comunitaria de Exteriores, Nabila Massrali, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.



Massrali aseguró que no cuentan con “evidencias de esa petición” de la que hoy se hacen eco medios estadounidenses y que tanto Moscú como Pekín han negado.



"Es completamente falso, es pura desinformación. China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición de China no es algo aceptable", dijo hoy en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores Zhao Lijian.



Según funcionarios estadounidenses citados entre otros medios por CNN y The New York Times, China podría haber dado ya una respuesta y, de darse tal asistencia, afirmaron que podría cambiar la "situación de las fuerzas" sobre el terreno y ser un contrapeso a las duras sanciones impuestas a la economía rusa por parte de occidente.



Por su parte, Moscú ha asegurado que no ha pedido ayuda a Pekín para llevar a cabo la operación militar en Ucrania, según indicó este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, de acuerdo a las agencias rusas.



El portavoz comunitario de Exteriores Peter Stano condenó en la misma rueda de prensa de la Comisión Europea el ataque ruso contra una base militar en Yavoriv, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia.



Stano dijo que la UE se mantiene “muy firme” en su posición de condenar ese ataque, !como todos los ataques! que se producen en el territorio ucraniano.



En ese contexto, volvió a pedir a Rusia que detenga esos ataques y envíe todas sus fuerzas militares de vuelta fuera de Ucrania.



Massrali también se refirió a la propuesta del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de duplicar la financiación de material letal y no letal para Ucrania hasta los 1.000 millones de euros.



“Las discusiones siguen esta semana”, indicó la portavoz, que precisó que los Estados miembros tienen “voluntad de ir rápido” en ese dossier.



El portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, recordó asimismo que la UE no es la responsable de hacer llegar esas armas a los ucranianos, sino que lo que ha hecho es “poner a disposición” financiación para armas y otros equipos no letales.



Esa financiación procede del Fondo Europeo para el Apoyo de la Paz (FEAP), al que contribuyen los Estados miembros pero que no procede del presupuesto de la UE.

