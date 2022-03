Rusia ha pedido a China apoyo militar y económico, según medios de EEUU

Rusia ha solicitado a China apoyo militar y asistencia económica, incluso drones, para la invasión de Ucrania, según funcionarios estadounidenses citados por los medios de Estados Unidos, lo que supondría un cambio importante en el panorama geopolítico internacional surgido de esta guerra.



Según estos funcionarios, citados entre otros medios por la CNN y The New York Times, China pudo haber dado ya una respuesta y afirmaron que de darse tal asistencia, podría cambiar la "situación de las fuerzas" sobre el terreno y ser un contrapeso a las duras sanciones impuestas a la economía rusa por parte de occidente.



En un comunicado citado también por la CNN, el portavoz de la embajada china en Washington, Li Pengyu, dijo que "nunca había escuchado nada de eso" y expresó su preocupación por la "situación en Ucrania" y que continuará proporcionando ayuda humanitaria a ese país.



Liu dijo que "la prioridad ahora es evitar que la situación se tense o que se salga de control... China pide ejercer la máxima moderación y prevenir una crisis humanitaria masiva".



The New York Times indicó que Moscú también ha pedido a China apoyo económico adicional para ayudar a contrarrestar el golpe que han supuesto para la economía rusa las duras sanciones impuestas por Estados Unidos y los países europeos y asiáticos.



Según recuerda la CNN, los funcionarios estadounidenses, incluida la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, han criticado cada vez más la respuesta de Pekín a la invasión de Rusia con un tono neutral pero con la cobertura por parte de los medios chinos promoviendo campañas de desinformación rusas y calificando la invasión como una "operación militar especial".



Representantes de Seguridad y de Asuntos Exteriores de los Gobiernos de Estados Unidos y China se reunirán este lunes en Roma para analizar el impacto de la invasión rusa en Ucrania sobre la seguridad en Europa y en todo el mundo, según informó este domingo la Casa Blanca.



La delegación estadounidense estará encabezada por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y la china por el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores, Yang Jiechi.



"Estamos informando directamente a Pekín, en privado, de que absolutamente habrá consecuencias en caso de que se ayude a Rusia en sus esfuerzos por evadir las sanciones a gran escala o apoyarles para contrarrestarlas", dijo Sullivan el domingo en la cadena CNN.



"No permitiremos que eso siga adelante y que cualquier país de cualquier parte del mundo dé a Rusia un salvavidas frente a las sanciones económicas", agregó Sullivan, que no hizo referencia a la petición de ayuda militar a China.



Los representantes de los Gobiernos de EE.UU. y China también hablarán sobre los esfuerzos actualmente en marcha para gestionar la competencia entre ambos países.

