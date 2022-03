La policía de El Salvador arresta a un empresario de transporte por subir sus tarifas

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador detuvo la noche de este sábado al empresario de transporte colectivo Catalino Miranda por supuestamente incrementar la tarifa y obstaculizar las calles, según informó el cuerpo de seguridad.

Esta noche capturamos a Catalino Miranda, dueño de unidades de las rutas 42 y 152, por incrementar el pasaje de forma ilegal, también por obstaculizar la vía pública con sus unidades

"Esta noche capturamos a Catalino Miranda, dueño de unidades de las rutas 42 y 152, por incrementar el pasaje de forma ilegal, también por obstaculizar la vía pública con sus unidades", publicó la PNC en Twitter.



En el Código Penal salvadoreño no se estipula que sea un delito el incremento del pasaje y establece que obstaculizar las vías públicas se considera "desordenes públicos", con penas de entre 2 y 4 años de prisión.



La detención de Miranda, que también es uno de los líderes de los empresarios del transporte público, se da horas después de que el Gobierno enviara al Congreso un paquete de reformas que buscan paliar la inflación.



Entre las medidas, según informaciones de la prensa local, se encuentran penas de prisión por el aumento del precio del transporte público sin autorización del Gobierno.



El presidente Bukele publicó en sus redes que "ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás (empresarios) aún pueden no correr con la misma suerte".



"Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego. Pero no escucharon (...) solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso", añadió Bukele.



El mandatario anunció las medidas ante los efectos en la economía salvadoreña de la inflación.



Entre las iniciativas están la suspensión por tres meses de dos impuestos a los combustibles, que actualmente representan una carga de 16 y 10 centavos de dólar por cada galón (3,78 litros).



Además, se mantendrá el subsidió al gas propano y se verificará que el precio del pasaje del transporte colectivo público no se aumente.



El mandatario también señaló que buscarán mantener el precio de la energía eléctrica "independientemente de los aumentos que se están dando en el mundo" y que se quitará el impuesto de importación a 20 productos esenciales de la canasta básica por un año.



El Salvador cerró enero pasado con una inflación acumulada del 0,62 %, superior en 0,35 puntos porcentuales al índice de enero de 2021, según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).



Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), El Salvador registró en enero pasado una variación anual de la inflación de aproximadamente el 6,5 %.

