Croacia pide a la OTAN mejor defensa aérea tras estrellarse un dron soviétivo en Zagreb

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, pidió hoy de la OTAN una mejor coordinación de la defensa aérea para evitar incidentes como el ocurrido el miércoles, cuando un dron se estrelló en Zagreb sin ser interceptado.



La aeronave no tripulada se estrelló tras sobrevolar Rumanía, Hungría y Croacia, tres países de la OTAN, sin encontrar obstáculos ni despertar ningún tipo de reacción, lo que es una muestra de que se produjeron fallos, según el primer ministro.



"Este incidente revela la necesidad de una mayor cooperación dentro de la OTAN. La posibilidad de que algo así ocurra no debería permitirse ni debería volver a ocurrir", subrayó el primer ministro croata al recorrer hoy el cráter de tres metros de profundidad que ocasionó el artefacto en Zagreb.



Explicó que ha enviado cartas a los lideres de la UE y la OTAN en las que pide una mayor alerta y coordinación para que artefactos desconocidos no puedan sobrevolar países de la OTAN ni llegar de forma inadvertida hasta ciudades europeas.



El primer ministro croata confirmó que el artefacto que estalló en Zagreb era una aeronave sin tripulación de producción soviética Tupoljev 141 Struzh.



La aeronave pesaba seis toneladas y media 14 metros de largo, fue lanzada desde Ucrania, para sobrevolar brevemente Rumanía, Hungría durante unos 45 minutos, y Croacia, durante 7 minutos, hasta estrellarse en un parque de la capital.



No se sabe quién la lanzó, ya que tanto Rusia como Ucrania niegan que sea suya.



Plenkovic advirtió que a 50 metros del lugar de la caída se encuentran un edificio de alojamiento para universitarios, un club nocturno y restaurantes, de modo que solo por gran suerte no se produjeron víctimas.

TE RECOMENDAMOS