¿Un poco de esperanza? Putin informa de "avances positivos" en negociaciones con Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, informó de "determinados cambios positivos" en el curso de las negociaciones con Ucrania para detener la guerra, al recibir en el Kremlin a su colega y aliado bielorruso, Alexandr Lukashenko.



"Le informaré sin falta de la situación en torno al tema ucraniano, ante todo sobre cómo se desarrollan las negociaciones, que actualmente se celebran prácticamente a diario. En ellas hay determinados avances positivos, según me han informado nuestros negociadores. Se lo contaré con más detalles", dijo Putin, según un comunicado oficial difundido por el Kremlin.



Ambos mandatarios se felicitaron por el buen desarrollo de los vínculos políticos y comerciales entre sus países, no obstante las sanciones económicas impuestas por Occidente a ambos países por la ofensiva rusa contra Ucrania desde el pasado 24 de febrero y la supuesta implicación de Bielorrusia en esta operación.



Lukashenko, por su parte, defendió la intervención rusa porque -dijo- las tropas ucranianas se estaban preparando para atacar "no solo el Donbás sino también a Bielorrusia".



"Ahora le mostraré desde dónde preparaban el ataque a Bielorrusia. "Si seis horas antes de esa operación (ucraniana) no se hubiera dado el golpe preventivo (ruso) contra sus posiciones (...) ellos habrían atacado a nuestras tropas, las bielorrusas y rusas, que estaban de maniobras", afirmó.



Además, criticó a los ciudadanos que en ambos países se oponen a la guerra de Ucrania, al comentar que bajo una invasión ucraniana lo pasarían "peor que a mediados del siglo pasado cuando nos atacaban los fascistas" germanos.

