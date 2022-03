Los niños de la ucraniana Lutsk se esconden con juguetes de aviones rusos en sótanos

Daria Pankiv, informática de 32 años, se despertó hoy al amanecer en su ciudad natal, Lutsk, en el oeste de Ucrania, una ciudad con unos 220.000 habitantes, con las explosiones de los cohetes lanzados por las tropas rusas.



"Fue horrible. Oímos el estruendo y vimos los destellos. Mi marido, mis hijos y yo nos dimos prisa en ir al refugio", dice en declaraciones a Efe por teléfono.



Su marido es ingeniero, su hijo mayor, David, tiene siete años, y el menor, Matviéi, apenas un año.



"La situación en Lutsk era relativamente tranquila, pero hoy todo cambió", explica Daria, y agrega que ya unas cuantas veces sonó la alarma antiaérea.



Cuenta que viven en una casa particular y que se esconden en el sótano.



Territorialmente, Lutsk pertenece a la región ucraniana de Volin.



El presidente de la administración regional, Yuri Poguliaiko, informó de que dos personas murieron y otras seis resultaron heridas como consecuencia del ataque ruso.



"Esta mañana, hacia las 05.45 un bombardero del ejército ruso disparó cuatro cohetes contra instalaciones del aeródromo militar 'Lutsk'. Dos militares murieron y otros seis resultaron heridos de diversa gravedad", dijo Poguliaiko, citado por las agencias ucranianas.



El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, confirmó el ataque contra el aeródromo de Lutsk.



"En la mañana del 11 de marzo, armas de alta precisión y larga distancia impactaron contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana. Los aeródromos militares de Lutsk e Ivano-Frankovsk quedaron fuera de servicio", indicó Konashénkov, citado por las agencias rusas.



La conversación con Daria Pankiv se interrumpe, suena la alarma. Pasados unos minutos, Daria continúa: "No sé para qué vinieron las tropas rusas a suelo ucraniano y qué es lo que quiere Putin", dice la joven al aludir al presidente ruso.



"Pero quiero que se vayan de vuelta a Rusia lo antes posible. Aquí no hay nazis, somos gente pacífica y sólo defendemos nuestra tierra. ¡Dejadnos en paz, queremos la paz!", pide.



Agrega que también está "asustada por lo que hicieron los rusos en Jarkiv y Mariúpol".



"Sólo esperamos que no bombardeen también Lutsk", agrega.



Explica que muchos de sus amigos se apuntaron como voluntarios para defender la ciudad.



"Pero no tenemos suficientes armas. Nos movilizamos, pero ciertamente necesitamos la ayuda de los países grandes y fuertes, que deberían obligar a Rusia a detener esta guerra", dice.



Su hermano Bogdan se encuentra ahora en Georgia, pero Daria no quiere ser evacuada del país.



"Muchos toman esta difícil decisión y se van, pero yo quiero vivir con mi familia, con mis hijos, en mi casa. Yo nací aquí. Que los rusos nos dejen en paz y entonces la paz regresará a Ucrania", dice Daria emocionada.



Y mientras, agrega, tiene miedo: "Mis hijos todavía no han visto nada de la vida. David ya lo entiende todo y tiene mucho miedo. Acabad con esta locura", pide desde Lutsk.



Daria y su marido Ruslán trajeron comida y agua al sótano, ropa de abrigo y los juguetes favoritos de los niños.



"Queremos que sientan lo menos posible esta guerra. Le decimos a David que será por poco tiempo y que simplemente es como en el cine. Y esperamos un final feliz de esta película de terror que estamos viviendo en nuestra vida real", dice.



"La guerra destructiva de la Federación Rusa contra los ciudadanos corrientes y las grandes ciudades de Ucrania continúa", escribe en Twitter Mijaíl Podoliak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania.



Agrega que "nuevamente grandes ciudades de Ucrania volvieron a ser objeto de impactos devastadores".



"Por primera vez hubo explosiones en Lutsk. En la ciudad dejaron de funcionar dos plantas de calderas. En Ivano-Frankovsk se registraron tres potentes explosiones. Dnipro también fue atacada", indica.

