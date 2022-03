Se estrella en Croacia, sin causar víctimas, un dron ucraniano

Una aeronave ucraniana no tripulada de reconocimiento se ha estrellado la pasada noche en Zagreb, sin causar víctimas, según informó un diario local que amplió así la información confirmada por el Ministerio del Interior de la caída de un objeto desconocido.



Según la Policía, por ahora no hay información sobre posibles heridos, pero varios automóviles aparcados cerca del lugar resultaron dañados.



El Ministerio del Interior señaló que en el lugar del accidente se encontraron restos de la aeronave, dos paracaídas y un gran cráter.



Alrededor de la pasada medianoche se pudo escuchar en Zagreb el fuerte sonido de un avión sobrevolando la ciudad y luego una gran detonación.



Los primeros testigos oculares distribuyeron más tarde por internet fotos de un gran cráter, dos paracaídas en los árboles cercanos y restos de una aeronave con insignias en alfabeto cirílico, que no se usa en Croacia, y una estrella roja.



El portal de noticias 24sata afirma que Tyler Rogoway, experto en aviación militar y editor del portal "War zone", concluyó tras ver las fotos que se trata de un dron de reconocimiento Tu-141 Struzh.



Este aparato de fabricación soviética, usado en las décadas de 1970 y 1980, habría sido modernizado por Ucrania y puesto en uso de nuevo a partir de 2014.



El artefacto se habría averiado y llegado así hasta Croacia, que no tiene frontera con Ucrania, sobrevolando primero sin ser detectado unos 700 kilómetros sobre territorio húngaro y croata.

