Polonia espera una situación "muy dura" con los refugiados en las próximas semanas

El viceministro polaco de Interior, Paweł Bossernaker, afirmó este martes que "las próximas semanas serán muy duras" por la llegada de refugiados desde Ucrania, cuyo número supera ya los 1,2 millones.



En una rueda de prensa en Varsovia, Bossernaker explicó que "los primeros refugiados que llegaron a Polonia tenían a dónde ir, como las casas de familiares y amigos"; "pero ahora", dijo, "habrá cada vez más personas" que no tengan a quién recurrir "y que sencillamente quieran escapar de la guerra".



Según la Guardia de Fronteras polaca, desde el 24 de febrero, día que comenzó la invasión de Ucrania, han cruzado la frontera polaca 1,2 millones de refugiados, de los que 141.500 llegaron en las últimas 24 horas.



Según Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados, se trata de "la crisis de refugiados de crecimiento más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial".



Tras enfatizar que "es un deber moral ayudar a los refugiados", el viceministro les hizo un llamamiento para que "no tengan miedo de ir a ciudades pequeñas" de toda Polonia, pues las infraestructuras de ayuda humanitaria de las grandes ciudades tienen dificultades para atender a más personas, y los ayuntamientos y gobiernos regionales "también tienen una gran oferta" de asistencia.



En toda Polonia se multiplican las iniciativas de empresas privadas y de ciudadanos para prestar asistencia a los refugiados ucranianos, y por ejemplo Google anunció que transformará sus instalaciones en Varsovia en un centro de acogida y donará más de 20 millones de euros en suministros humanitarios.



El primer ministro polaco apeló el lunes a "los líderes políticos" de la Unión Europea para que recuerden que "Ucrania no solo lucha por sí misma, sino también por toda Europa, nuestra libertad y futuro".



El Gobierno polaco ha puesto en marcha cambios legales para legalizar la permanencia de los ucranianos llegados a Polonia y darles acceso a los servicios públicos, seguro médico y educación, así como la creación de un fondo de ayuda a administraciones locales que acojan a refugiados.

