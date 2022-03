Ucrania: Rusia "saboteó" de nuevo la evacuación de civiles este lunes

Ucrania denunció hoy que Rusia "saboteó" de nuevo este lunes la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de la población civil de las regiones de Kiev, Járkov, Donetsk y Jersón, al continuar bombardeando con cohetes y misiles esos lugares en violación de los acuerdos alcanzados.



"En violación de los acuerdos alcanzados anteriormente, el 7 de marzo, la Federación Rusa saboteó una vez más la apertura de los corredores humanitarios para la evacuación de la población civil en las ciudades sitiadas de las regiones de Kiev (norte), Járkov (este), Donetsk (este) y Jersón (sur), señaló en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Ucrania.



Indicó que las Fuerzas Armadas de Rusia "continúan con los bombardeos y ataques con cohetes" en Kiev, Mariúpol (sureste), Volnovaja (sureste), Sumy (noreste),Mykolaiv (sur), Járkov (este) y otras ciudades, pueblos y aldeas".



"Esto imposibilita la salida segura de los convoyes humanitarios que transportan ciudadanos ucranianos y extranjeros, y la entrega de medicamentos y alimentos", dijo.



La diplomacia ucraniana insistió en que "Rusia debe dejar de violar el acuerdo -alcanzado en la segunda ronda de negociaciones el pasado día 3- y poner fin a la difusión de desinformación y de manipular la vida de los civiles".



Es la tercera vez consecutiva que las evacuaciones previstas no han podido llevarse a cabo debido a la violación del alto el fuego temporal anunciado, de cuyo incumplimiento se culpan las partes mutuamente.



"La evacuación a través de corredores humanitarios solo es posible cuando se implementa completamente un régimen de alto el fuego. La parte ucraniana está lista para eso", recalcó.



Este tema se abordará este lunes en una tercera ronda de negociaciones en territorio bielorruso entre las delegaciones ucraniana y rusa.



"También consideramos inapropiados cualquier intento de Moscú de hacer que los civiles en las ciudades sitiadas huyan al territorio de Rusia y Bielorrusia, teniendo en cuenta la alta probabilidad de provocaciones, en particular tomando a los evacuados como rehenes o utilizando por las Fuerzas Armadas rusas como escudos humanos", sostuvo Exteriores.



Rusia anunció esta mañana un alto el fuego temporal a partir de las 10.00 hora local (07.00 GMT) para abrir corredores humanitarios en Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy con seis rutas, de las que cuatro acabarían en ciudades rusas como Rostov del Don (ruta por el sur) y Bélgorod (por el este).



El plan de evacuación para Kiev también incluye pasar por territorio de Bielorrusia (Gómel y Gden) con posterior transporte aéreo a Rusia.



La viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk, dijo este lunes que estas rutas son "absurdas, cínicas e inaceptables".



"Ucrania pide a los Estados, en particular a aquellos cuyos líderes mantienen contactos con el presidente (ruso, Vladímir) Putin, que hagan todos los esfuerzos posibles para obligar a Rusia a garantizar un régimen de alto el fuego para abrir corredores humanitarios y evitar catástrofes humanitarias a gran escala", recalcó Exteriores.



Además, enfatizó, Kiev permanece en contacto constante con las embajadas de países cuyos ciudadanos se encuentran en las zonas de guerra y aseguró que les brinda la máxima facilidad para la evacuación de sus ciudadanos a través del territorio de Ucrania".

