Zelenski dice que Rusia se prepara para bombardear la ciudad de Odesa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que las fuerzas rusas se están preparando para bombardear la ciudad portuaria de Odesa, a orillas del mar Negro, en el sur de Ucrania.



"Se están preparando para bombardear Odesa. ¡Odesa! Los rusos siempre han venido a Odesa. Siempre han sentido solo calidez en Odesa, solo sinceridad. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odesa? ¿Artillería contra Odesa? ¿Misiles contra Odessa? Será un crimen de guerra. Será un crimen histórico", señaló el mandatario en un nuevo videomensaje.



El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo este domingo que Rusia se estaba preparando para la segunda ola de una ofensiva a gran escala y que no perdía la esperanza de tomar Kiev.



"El Ejército ucraniano está dando un rechazo decente, y el día de nuestra victoria (...) se acerca cada día, pero el enemigo sigue siendo peligroso y está preparando una segunda ola de ofensiva a gran escala, a la que debemos acercarnos unidos", dijo, según la agencia UNIAN.



Señaló que las ciudades de Kiev (norte) Járkov (este), Mariúpol (sureste), Mykolaiv (sur), Chernígov (norte) y Odesa siguen siendo estratégicamente importantes para los rusos.



"El plan del enemigo es tomar ciudades clave, desangrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, crear una situación de catástrofe humanitaria para la población civil", agregó el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.



Además, indicó que el enfoque principal de las fuerzas rusas se está desplazando hacia el sur, tratando de privar a Ucrania del acceso a los mares Negro y Azov, lo que, en su opinión, creará las condiciones para la represión económica de la resistencia ucraniana.



"El enemigo no pierde la esperanza de capturar Kiev y está creando recursos para el cerco del (río) Dniéper", subrayó.



Las Fuerzas Armadas de Rusia han entrado esta semana en Jersón, situada junto al río Dniéper y a orillas del mar Negro, y asegura controlar varias ciudades en la costa del mar de Azov, aunque aún no controlan Mariúpol, principal puerto de ese mar interior, pero que está sometiendo a un bloqueo.

