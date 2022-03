Lavrov dice que Zelenski quiere provocar un conflicto entre Rusia y la OTAN

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, afirmó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no está interesado en negociaciones y quiere provocar un conflicto entre Rusia y la OTAN.



"Sí a él (Zelenski) le sentó tan mal que la OTAN no le defendiera, quiere decir que espera arreglar el conflicto mediante la inclusión de la OTAN en esta historia, y no mediante negociaciones", dijo Lavrov en rueda de prensa al término de la conversaciones con su homólogo kirguís, Ruslán Kazakbáyev.



El jefe de la diplomacia rusa indicó que el presidente ucraniano no escucha las declaraciones de Washington, París, Berlín y de otras capitales europeas acerca de que la OTAN no tiene el propósito de inmiscuirse en el conflicto.



"Resulta que él "(Zelenski) lo que intenta es provocar un conflicto con la participación de la OTAN, entre la OTAN y Rusia", insistió.



Larvrov indicó que las "constantes y resentidas declaraciones" de Zelenski no añaden optimismo sobre la perspectiva de una nueva ronda de negociaciones ruso-ucranianas, tras las dos celebradas el lunes y jueves de esta semana en el territorio de Bielorrusia.



También el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aludió hoy a las apelaciones a la OTAN por parte del mandatario ucraniano, que este viernes criticó a la Alianza Atlántica por su decisión de no imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania y su falta de acción para proteger la población del país.



"En este caso, vemos que los países de la OTAN se dan cuenta perfectamente de la imposibilidad de la participación directa de miembros de la Alianza en lo ocurre en torno a Ucrania", dijo en rueda de prensa.

