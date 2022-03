La UE acuerda en tiempo récord dar protección temporal a quienes huyen de la guerra

Los países de la Unión Europea acordaron este jueves conceder una protección temporal en todo su territorio a las personas que huyen de la guerra en Ucrania, una decisión adoptada por unanimidad solo cuatro días después de haber sido presentada y ante el creciente éxodo de refugiados.



"Es un acuerdo histórico que permitirá a los Estados miembros de la UE dar a las personas que huyen del conflicto una respuesta adaptada a la situación", subrayó en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Interior el titular francés, Gérald Darmanin, que ejerce la presidencia semestral del Consejo.



La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, valoró que la UE haya sido capaz de acordar "de manera unánime" y en un plazo de tiempo tan breve una normativa que consideró una muestra de unidad entre los Estados miembros.



"Hemos visto en los últimos días una unidad sin precedentes, además de firmeza y capacidad de tomar decisiones y de actuar por parte de la UE", señaló Johansson.



En la reunión de los ministros europeos hoy participó por videoconferencia el titular de Interior de Ucrania, Denys Anatoliyovych, que habló de la situación en su país, una intervención que la comisaria Johansson calificó de "muy emotiva".



Los países introdujeron este jueves algunos ajustes a la propuesta inicialmente presentada, que no habían tenido ocasión de abordar previamente.



En particular, acordaron dar automáticamente protección temporal tanto a los ciudadanos ucranianos como a quienes ya gozaban del estatuto de refugiado en Ucrania, precisó el ministro francés.



Sin embargo, para la protección de los nacionales de terceros países residentes en Ucrania, los países decidieron que se podrá aplicar la directiva de protección temporal o la ley nacional del Estado miembro donde se encuentren.



La comisaria precisó, por su parte, que los nacionales de terceros países que estaban en Ucrania temporalmente, como es el caso de muchos estudiantes o trabajadores, no están cubiertos por la directiva.



No obstante, cuando entren en la UE se les dará protección y alojamiento, así como alimentos, y después se contactará con sus países de origen para asegurarles el traslado.



La directiva de protección temporal data de 2001 y fue aprobada después de las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia, pero nunca había sido activada.



Está diseñada en particular para ofrecer protección inmediata a personas que llegan de forma masiva a territorio comunitario y no pueden volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos.



En particular, facilitará a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda y asistencia médica y social.



Se aplicará a los refugiados que hayan llegado a la UE desde el pasado 24 de febrero, aunque según explicó la comisaria hoy esa fecha es solo un umbral y los Estados miembros podrían extenderla por ejemplo a los ucranianos que ya trabajaban en la Unión antes.



Las normas serán aplicables durante un año, ampliable hasta los tres.



El tercer pilar de la directiva de la acogida temporal se apoya en una "plataforma de solidaridad", que gestionará la Comisión, para intercambiar información sobre capacidad de acogida en los Veintisiete y reubicar si fuese necesario, algo que por ahora se descarta debido a la buena recepción en los países fronterizos y por la ayuda de la diáspora ucraniana en muchos Estados de la UE.



El texto sobre el que los países llegaron a un acuerdo político debe ser ahora traducido y verificado para después ser adoptado formalmente en una reunión de los embajadores permanentes ante la UE, lo que podría ocurrir "muy rápido", indicaron a Efe fuentes europeas.



A continuación, entrará en vigor con su publicación en el "Diario Oficial" de la UE, dijo el ministro francés.



Tanto el titular francés como la comisaria europea confiaron en que la solidaridad mostrada por los Estados miembros desde el inicio de la guerra en Ucrania y el avance en la protección temporal de los refugiados ayude a dar un impulso al Pacto europeo de Migración y Asilo que los países negocian desde septiembre de 2020.

