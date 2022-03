Rusia no reconocerá como prisioneros a mercenarios extranjeros en Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia alertó hoy de que no reconocerá como prisioneros de guerra a los mercenarios extranjeros que luchen en Ucrania contra el Ejercito ruso, que lleva a cabo la llamada "operación militar especial" ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, contra el país vecino.



"Quiero subrayar de modo oficial: todos los mercenarios enviados por Occidente a ayudar al régimen nacionalista de Kiev, no son combatientes según las leyes humanitarias internacionales. No tienen derecho al estatus de prisionero de guerra", advirtió el portavoz de la entidad castrense, Ígor Konashénkov.



Según el militar, "lo menos malo que espera a los mercenarios extranjeros de ser detenidos, es una causa penal".



"Llamamos a los ciudadanos extranjeros que tienen previsto viajar para combatir a favor del régimen nacionalista de Kiev, pensárselo siete veces antes del viaje", añadió.



Konashénkov advirtió de que "en el contexto del cerco y aniquilación de los principales grupos armados de nacionalistas ucranianos" -como define la parte rusa a los batallones ultranacionalistas ucranianos-, "Occidente incrementó el envío de efectivos de compañías militares privadas a las zonas de combates".



El portavoz del Ministerio de Defensa ruso señaló que estos mercenarios sabotean y atacan las columnas rusas de equipamiento y abastecimiento y los aviones de combate.



"Son justamente los que tratan de esconderse de las cámaras en los vídeos propagandísticos supuestamente grabados por civiles que difunden los servicios de inteligencia ucranianos", subrayó el militar ruso.



Denunció que Ucrania recluta ante todo a efectivos de compañías militares privadas estadounidenses.



Además, el Reino Unido, Dinamarca, Letonia, Polonia y Croacia permitieron legislativamente a sus ciudadanos participar en acciones bélicas en Ucrania, mientras que la comandancia de la Legión Extranjera de Francia tiene previsto enviar a militares de origen ucraniano a ese país, señaló.



"Según (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski, Ucrania espera la llegada de unos 16.000 mercenarios extranjeros, que se sumarían a los ya existentes para compensar los aplastantes fracasos de los militares ucranianos", recordó Konashénkov, al señalar que aquellos podrían ingresar en el país sin necesidad de visado.

TE RECOMENDAMOS