El Kremlin desmiente los planes de implantar la ley marcial en Rusia

El Kremlin declaró hoy que no tiene planes de implantar la ley marcial en algunas regiones de Rusia y calificó de "bulo" las informaciones en ese sentido que circulan en la redes sociales.



"No, son bulos (...) que se pasan las personas unas a otras. Hay que ser muy cuidadosos con las informaciones para no convertirse en víctima de rumores y mentiras", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, sobre ese extremo en rueda de prensa.



Preguntado sobre la reacción del presidente ruso, Vladímir Putin, a la bajas mortales de las fuerzas rusas en Ucrania, que este miércoles el Ministerio de Defensa cifró en 498, respondió: "Como todos nosotros. Es una gran desgracia".



"Desde luego, es una gran tragedia para todos nosotros. Al mismo tiempo, todos juntos expresamos nuestra admiración por el heroísmo de nuestros militares y, sin duda, su hazaña entrará en la historia, la hazaña en la lucha contra los nazis, se puede decir, en el cumplimiento de esta importante misión", dijo Peskov.



Adelantó que Putin se reunirá con el Consejo de Seguridad de Rusia donde se abordará la marcha de la "operación militar especial" en Ucrania que ordenó del pasado 24 de febrero.

