Francia teme una fase "muy grave" de asedios a ciudades en Ucrania

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, teme que "lo peor" de la guerra de Ucrania esté por venir, por el comienzo de una fase de asedio por parte de las tropas rusas de grandes ciudades como Járkov y Kiev, que sería "muy grave".



"El desastre continúa y la agresión innoble de Rusia sigue", explicó en una entrevista con el canal France 2 Le Drian, que dijo que su país presenta este jueves una propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU (en el que Rusia tiene derecho de veto) para exigir "al menos un alto el fuego humanitario".



La primera razón es que se tiene que abrir la posibilidad de negociaciones y "no es posible negociar bajo el terror".



Según el escenario del ministro francés, una vez que los rusos no han conseguido una conquista rápida de Ucrania, la concentración de tropas en torno a algunas grandes ciudades como Járkov y Kiev hace pensar que "podemos esperar una lógica de asedio".



Hizo hincapié en que una de las consecuencias de estos primeros días de guerra es que ya hay "un poco más de un millón" de refugiados que han salido de Ucrania, y se espera que su número suba a cuatro millones, y cinco millones de desplazados internos.



Le Drian no excluyó la posibilidad de que el presidente francés, Emmanuel Macron, vuelva a Moscú para entrevistarse con Vladímir Putin, y descartó, por el momento, la expulsión del embajador de Rusia en Francia.



En cualquier caso, insistió en que el voto de condena este miércoles ante la Asamblea de la ONU, demuestra que "Rusia está aislándose totalmente del mundo" y "nadie cree en la palabra" de Putin.



A su juicio, lo que quiere el presidente ruso con esta invasión militar es "la negación de Ucrania y la negación en sus puertas de un Estado democrático" que podría dar ideas en su propio país.



Y dijo que una de las consecuencia es que "Europa no es la misma ahora que la semana pasada" y se va a erigir "como potencia".



Francia ha decidido enviar a Ucrania material militar ofensivo sobre cuya naturaleza no se han dado precisiones por razones de seguridad, pero el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, subrayó este jueves que responde a lo que había solicitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como él mismo lo ha confirmado.



Attal reiteró, en otra entrevista con la emisora France Info, que no se van a enviar tropas de la OTAN a Ucrania, pero sí otro tipo de ayuda, incluida militar.



Además, Francia está reforzando su presencia en los países del flanco este de la OTAN. El portavoz indicó que están llegando 500 soldados a Rumanía, otros 200 irán a Estonia, a los que se añadirán un centenar para dar servicio a cuatro cazas que van a tener base allí y otros dos aviones de combate están patrullando en la frontera de Polonia.

