Lukashenko dice que Bielorrusia no intervendrá pero refuerza frontera occidental

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, rechazó hoy de nuevo la posibilidad de que el Ejército bielorruso participe en el conflicto ruso-ucraniano, pero informó de que ha reforzado la frontera occidental del país con cinco batallones adicionales y puesto en alerta sus sistemas de defensa antiaérea.



"El Ejército bielorruso no ha tomado parte en las hostilidades ni va a hacerlo. No vamos a participar en la operación especial en Ucrania. No hay necesidad de ello", dijo Lukashenko, en una reunión conjunta del Consejo de Seguridad y el Consejo de Ministros, según difundió la agencia oficial BELTA.



Señaló que se ha reforzado con cinco batallones más la frontera occidental y que Bielorrusia ha puesto en alerta las defensas antiaéreas "para impedir posibles ataques por la espalda contra las fuerzas rusas".



"No podemos hacerlo de otra manera. Siempre esperamos provocaciones de los socios occidentales. En lo político, en lo económico y en el terreno militar", añadió.



Para el presidente bielorruso la situación actual "es consecuencia directa de la política irracional de Occidente, dirigida a imponer sus intereses y dañar la seguridad de otros".



Entre otros factores que, en su opinión, llevaron al conflicto ruso-ucraniano citó "el total desprecio de Occidente por el sistema de seguridad, el equilibrio del sistema de controles y equilibrios que se lograron con dificultad después del colapso de la Unión Soviética".



"La degradación y el minusvalorar los tratados y acuerdos internacionales condujo a una escalada de la situación político-militar en nuestra región", señaló el presidente bielorruso.



"Por cierto, incluso antes del inicio de las acciones militares, nosotros propusimos a los colegas ucranianos que establecieran contacto directo con la parte rusa. Estábamos dispuestos a prestar la ayuda necesaria para esto. Pero nuestra propuesta fue ignorada", dijo.



Rusia y Ucrania celebraron este lunes una primera ronda de negociaciones para tratar de buscar un cese de hostilidades en la región bielorrusa de Gómel, junto a la frontera ucraniana.

