La moral es baja entre los soldados rusos, dice el Reino Unido

El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, dijo este miércoles que la moral es baja entre los soldados rusos que combaten en Ucrania, pero resaltó que el régimen de Vladímir Putin es despiadado y no parece conocer el límite de la violencia.



"Hemos visto muchas rendiciones, pero eso no quita el hecho de que hay un liderazgo de las fuerzas armadas rusas muy despiadado y un presidente que parece no conocer el límite de cuánta violencia usará para lograr sus objetivos", declaró Wallace a la BBC.



El ministro señaló que las fuerzas rusas llevan un retraso de días sobre el calendario que se habían marcado en la invasión de Ucrania y eso "genera estrés en las cadenas logísticas de suministro".



"Es por eso que se ha visto que algunas de estas columnas se han detenido" y también "les ha sorprendido la fuerza de la resistencia ucraniana", agregó.



Wallace puntualizó que "ninguna de las principales ciudades ha sido tomada" por las fuerzas rusas, al tiempo que advirtió de que una fuerza de ocupación enfrentaría a insurgentes como los que tuvieron que enfrentar los soviéticos en Afganistán u Occidente en Irak.



"Invadir un país con una fuerza abrumadora es una cosa, ocupar a un pueblo de 44 millones que no te quiere es algo muy diferente", agregó.

