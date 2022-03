Kremlin dice que si Zelenski da orden de deponer armas no habrá más víctimas

El Kremlin declaró este martes que si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, diera la orden a las tropas del país de deponer las armas, "no habría víctimas" en Ucrania.



"Él puede dar la orden de deponer las armas, entonces no habrá ninguna víctima", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.



Peskov declaró no obstante que considerá a Zelenski como el presidente legítimo de Ucrania, pese a sugerir en el pasado que los militares ucranianos deben "tomar el poder en sus manos".



Con todo, por el momento no está agendada ninguna conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, precisó.



Peskov también afirmó que por el momento es "prematuro" valorar el resultado de las primeras negociaciones entre las partes que tuvieron lugar la víspera en la frontera bielorruso-ucraniana.



El portavoz de la Presidencia rusa también comentó la avalancha de sanciones que han impuesto países occidentales a individuos y empresas rusas a raíz de su intervención en Ucrania y restó importancia a las restricciones.



"Posiblemente, creen que a través de las sanciones nos harán cambiar de opinión. Pero es evidente que no hay nada que hablar aquí, nadie va a cambiar su postura consecuente", afirmó Peskov, uno de los funcionarios de alto nivel sancionados también por Occidente.



Peskov afirmó que "si quieren castigar a alguien, que lo hagan", puesto que las personas que son blanco de restricciones no tienen "ni activos, ni cuentas" en Occidente.



"A mí no me afectan" las sanciones, insistió al ser preguntado si la medida, ordenada por varios países, ha repercutido en su día a día.

