China espera que Rusia y Ucrania continúen las negociaciones

China espera que Rusia y Ucrania mantengan su proceso de diálogo tras la primera ronda de negociaciones mantenida este lunes en la frontera polaco-ucraniana.



"Esperamos que Rusia y Ucrania sigan ese proceso. China siempre ha apoyado y alentado todo esfuerzo diplomático que conduzca a una resolución pacífica de la crisis", dijo este martes el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.



Ambas partes aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volver a sentarse en unos días, según afirmó el jefe de la delegación rusa, el asesor presidencial Vladímir Medinski, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Ucrania ha recibido "algunas señales" de Rusia durante la negociación, pero aún no es el resultado que le gustaría tener.



"Esperamos que las dos partes sigan este diálogo y que encuentren una solución política que dé cabida a las legítimas preocupaciones de seguridad de ambas partes y que conduzca a la estabilidad a largo plazo en Europa", dijo Wang.



Sobre la evacuación de ciudadanos chinos de Ucrania -unos 6.000, según la prensa local-, Wang dijo que "la situación ha cambiado y China ha activado el mecanismo de protección consular de emergencia. Mantenemos contacto y nos coordinamos con todas las partes para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas en Ucrania".



China ha mantenido una postura ambigua con respecto al conflicto en Ucrania, ante el cual insiste tanto en "el respeto a la integridad territorial de todos los países" como en la atención que se debe prestar a las "demandas de seguridad legítimas" por parte de Rusia.



El país asiático se abstuvo el pasado viernes en la votación de una resolución de condena contra Rusia en las Naciones Unidas, y se ha opuesto a sanciones porque considera que "no ayudan a resolver los problemas sino a crear otros nuevos".



El canciller chino, Wang Yi, ha explicado en los últimos días que la estabilidad de un país "no puede venir a costa de la de otros", si bien sus portavoces han evitado referirse a las acciones rusas con la palabra "invasión".



El pasado 4 de febrero los presidentes ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping, proclamaron tras reunirse en Pekín la entrada de las relaciones bilaterales "en una nueva era" y subrayaron el buen estado de los lazos entre Rusia y China, país que a juicio de algunos analistas no habría estado en ese momento al tanto de que Moscú iba a invadir Ucrania.



Según Pekín, su relación con Moscú es de "socio estratégico", pero esta no comprende "ni la alianza ni la confrontación" ni "apunta a otros países".

TE RECOMENDAMOS