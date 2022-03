La unidad de Europa, "una cuestión de supervivencia" dice la ministra Exteriores alemana

La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, afirmó hoy que la unidad de Europa se ha convertido en una cuestión de supervivencia ante la guerra de agresión del presidente ruso, Vladímir Putin.



"En sus horas más difíciles, Europa está más unida de lo que muchos habrían esperado de nosotros. Con su guerra de agresión, Putin demuestra que ya no respeta ninguna regla. Por eso, nuestra unidad se ha convertido hoy para Europa una cuestión de supervivencia", afirmó.



Antes de partir hacia la ciudad polaca de Lodz a un encuentro en el marco del Triángulo de Weimar, foro que reúne a Berlín, Varsovia y París, Baerbock subrayó que la alianza entre Polonia, Francia y Alemania no es tan importante para Europa por lo parecidos que son estos países, sino al contrario.



"Precisamente porque vemos muchas cuestiones desde distintas perspectivas, podemos mantener Europa unida y hacerla avanzar", aseguró.



Si estos tres países persiguen una línea común -como ahora, con el apoyo a Ucrania, dijo- "Europa persigue una línea común" y "por eso hoy es un buen momento para continuar el trabajo en el marco del Triángulo de Weimar", agregó.



"Nuestra solidaridad con Ucrania no se refleja sólo con videoconferencias convocadas de manera urgente y sesiones de emergencia nocturnas en Bruselas, en el apoyo financiero y en el suministro de material y armas. Se muestra en toda su fuerza en las calles y plazas de Europa en las que centenares de miles hacen oír su empatía, tristeza y rabia", subrayó.

TE RECOMENDAMOS