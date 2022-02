El mando militar ucraniano asegura que ha frenado el avance ruso hacia Kiev

El mando militar ucraniano declaró hoy que las Fuerzas Armadas del país detuvieron el avance de las tropas rusas hacia Kiev.



"Fracasaron todos los intentos de las tropas de ocupación rusas de cumplir sus objetivos", afirmó el general coronel Oleksandr Syrski, comandante en jefe del Ejército de Tierra, sobre intentos rusos de tomar por asalto los alrededores de la capital.



Syrski, citado por la agencia UNIAN, subrayó que "el enemigo sufrió bajas considerables".



"Las tropas rusas están desmoralizadas y agotadas. Hemos demostrado que sabemos defender nuestra casa de huéspedes que no hemos invitado", dijo el general.



Según el Ejército de Tierra, todos los desplazamientos de las tropas enemigas están controlados.



Mientras, se espera que esta mañana, en el quinto día de guerra, delegaciones de Ucrania y Rusia comiencen negociaciones en la frontera ucraniano-bielorrusa.



Serán las primeras conversaciones desde que las tropas rusas irrumpieran en el territorio de Ucrania, invasión que, según el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene como objetivo "desmilitarizar y desnazificar" esta antigua república soviética.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que aceptó la reunión, de la que no espera mayores resultados, para que más tarde ni un solo ciudadano de Ucrania tenga la menor duda de que él trató de detener la guerra cuando aún había posibilidades de hacerlo.



A su vez, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, aseguró que Ucrania "no va a capitular ni a entregar una sola pulgada de su territorio".

TE RECOMENDAMOS