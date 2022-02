La delegación ucraniana llega al lugar de la negociación con Rusia

La delegación ucraniana llegó hoy al lugar en la frontera bielorruso-ucaniana donde tendrían que empezar este mediodía (09.00 GMT) las negociaciones con Rusia para detener la guerra que lanzó el Kremlin el pasado jueves contra el país vecino.



"La delegación ucraniana llegó al lugar de las negociaciones con la parte rusa en la región de Gómel", señaló la agencia oficial bielorrusia BELTA.



Según esta fuente, los negociadores ucranianos aterrizaron en un helicóptero polaco no lejos del lugar de las negociaciones.



Bielorrusia dijo poco antes que todo estaba preparado para comenzar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.



"En Bielorrusia está todo listo para acoger las negociaciones ruso-ucranianas. Esperando a las delegaciones", escribió la diplomacia bielorrusa en un tuit con una fotografía de la sede de la reunión, provista de una larga mesa y de las banderas de los tres países.



El portavoz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Serguéi Nikíforov, dijo anoche que, debido a complejas medidas logísticas, así como a la necesidad de garantizar la seguridad de la delegación ucraniana, tardaba en llegar al lugar del encuentro.



Los responsables ucranianos accedieron finalmente a viajar a Bielorrusia, aunque no a Minsk como había propuesto inicialmente Rusia, dado que considera que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko no es neutral al haber acogido a más de 30.000 soldados rusos y equipamiento militar para unos ejercicios conjuntos que han servido a Moscú para cruzar la frontera sur de ese país para atacar a Ucrania.



Además Lukashenko se declaró dispuesto a viajar a Crimea, anexionada por el Kremlin en 2014.



Fue en Minsk donde se firmaron los Acuerdos de Paz para el Donbás en 2015, pactos que por la guerra se han quedado en papel mojado y que, en opinión de Moscú, en ocho años no se han implementado por parte de Kiev.



Ucrania aceptó empezar negociaciones sin expectativas de un resultado, aunque según dijo el Gobierno, logró que se hicieran éstas "sin condiciones", después de que el Kremlin le exigiera deponer antes las armas, siempre según la versión de Kiev.

