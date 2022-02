Ucrania mantiene sus posiciones militares mientras recibe más ayuda occidental

Cuarto día desde que Rusia inició la invasión de Ucrania: el ejército ucraniano dice que mantiene sus posiciones, aunque reconoce que la situación en torno a Kiev se agrava y admite la entrada de tropas rusas en Járkov, en el norte del país.



Se trata de la segunda ciudad de Ucrania en población, con aproximadamente 1,4 millones de habitantes.



La comunidad internacional incrementa las sanciones económicas contra Rusia y la ayuda militar en favor del gobierno ucraniano.



La UE, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos han emitido un comunicado conjunto en el que se comprometieron a sacar a determinados bancos de Rusia del sistema de mensajes Swift, el sistema de transacciones que es la base del sistema financiero global y lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias.



Estos son los acontecimientos más importantes en el comienzo del cuarto día de invasión rusa de Ucrania:



EN EL PLANO MILITAR



Las fuerzas ucranianas mantienen sus posiciones y los combates se libran en "los mismos lugares que hace tres días", según el consejero de la Presidencia de Ucrania Mijaíl Podoliak. "Controlamos la situación en las regiones de Ucrania".



"Ucrania resiste (...) creían que podría apoderarse de Ucrania en cuatro, doce, como mucho dieciséis horas, estaban convencidos. Pero la realidad es otra. Los combates de posición se libran en los mismos lugares que hace tres días", recalcó.



- Las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra una central de acopio de petróleo situado en el pueblo de Kryachky, a uno 25 kilómetros a al suroeste de Kiev y alcanzaron uno de sus diez depósitos, que estalló en llamas. Las autoridades locales advirtieron de que si el fuego se propaga a los otros depósitos podría producirse una catástrofe ecológica.



- La situación se agrava en torno a Kiev, donde está la jefatura política del país. "Esto ocurre porque uno de los objetivos clave de Rusia es eliminar la jefatura política de Ucrania, y esto se puede hacer en Kiev, porque se encuentra en Kiev y no se irá a ninguna parte", recalcó el consejero Podoliak.



- Fuertes combates en la localidad de Vasilkiv, a unos 40 kilómetros al sureste de la capital ucraniana, según informó el jefe de la administración de la región de Kiev, Alexéi Kuleba.



- Las tropas rusas entraron este domingo en la ciudad ucraniana de Járkov, al norte del país, y sufren las primeras pérdidas, según el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de Ucrania. "Los vehículos enemigos se mueven por la ciudad. Debido a la situación operativa, se canceló el transporte en el distrito de Oleksiyivka", informó la entidad en su canal de Telegram, donde publicó un vídeo donde se ven varios vehículos blindados en una zona urbana.



- Ucrania afirmó haber matado a más de mil soldados rusos en la guerra que lanzó el Kremlin el pasado domingo contra el país y haber capturado más de trescientos uniformados que se rindieron. Cifró en al menos 198 los muertos ucranianos.



LA AYUDA MILITAR



Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este domingo por videoconferencia para estudiar un paquete de ayuda a las fuerzas armadas ucranianas.



"Voy a convocar una reunión virtual de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE a las 18.00 horas para adoptar nuevas medidas de apoyo a Ucrania, contra la agresión de Rusia", anunció en la noche del sábado el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.



- Las ayudas militares al gobierno de Ucrania continúan: la última ha sido la de Australia, que anunció este domingo el envío a Ucrania de armas para apoyar su defensa tras ser invadida por tropas de Rusia y estudia la posible expulsión del embajador ruso en el país oceánico.



- Francia anunció este sábado que enviará a Ucrania equipos de defensa y combustible, y tomará medidas para congelar los bienes financieros de personalidad rusas en el país y luchar contra la propaganda rusa. Un Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional decidió "la entrega adicional de equipamiento de defensa" a las autoridades ucranianas, a las que también se apoyará con combustible". No detalló que tipo de ayuda militar se va a enviar.



Países Bajos, Bélgica o Alemania ya anunciaron el sábado el envío de ayuda militar.



Pero llegan otras ayudas:



- El multimillonario Elon Musk ha activado en Ucrania Starlink, servicio de internet satelital, después de recibir una petición al respecto del Gobierno ucraniano. "El servicio Starlink está activo ahora en Ucrania. Más terminales en camino" escribió el dueño de SpaceX en su cuenta de Twitter.



- El grupo de hackers Anonymous declaró la "ciberguerra" a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, por invadir Ucrania, con exigencias de que retire sus tropas de allí o hará ciberataques contra los principales sitios web del Gobierno ruso. "El grupo Anonymous está en estado de ciberguerra contra el Gobierno ruso", afirmaron los hackers en su cuenta de Twitter, en un mensaje que acompañaron de un vídeo y la etiqueta #Ukraine.



"Su intento reciente de amenazar a Finlandia y Suecia es una vergüenza. Amenaza a estos países si ingresan en la OTAN. Hoy tumbamos los sitios del Servicio Federal Antimonopolios, el Kremlin, (la cadena de televisión) Rusia Today y otros sitios vinculados a las autoridades rusas", declaró Anonymous.



LA ECONOMÍA Y EL SISTMA SWIFT



Estados Unidos y la Unión Europea (UE), junto a otros socios occidentales, acordaron sacar a "determinados" bancos rusos del sistema internacional Swift, una contundente medida económica en respuesta a la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia.



"Nos comprometemos a asegurar que determinados bancos de Rusia sean sacados del sistema de mensajes Swift. Esto garantizará que estos bancos quedan desconectados del sistema financiero internacional y alteran su capacidad para operar globalmente", dice un comunicado conjunto suscrito por la UE, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos.



La exclusión de las entidades rusas, cuyos nombres no precisa el comunicado, de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Global Interbancaria (Swift, por sus siglas en inglés) se produce tras intensas consultas en los últimos días entre EE.UU. y los países europeos, algunos de los cuales habían planteado sus dudas al respecto.



El sistema de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias.



Asimismo, los aliados occidentales pactaron "imponer medidas restrictivas" contra el Banco Central de Rusia con el objetivo de "prevenir el uso de sus reservas internacionales para socavar el impacto" de las sanciones.



En una declaración, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que "todas estas medidas perjudicarán significativamente la capacidad de Putin para financiar su guerra. Tendrán un impacto erosivo en la economía. Putin se embarcó en un camino destinado a destruir Ucrania, pero lo que también está haciendo, de hecho, es destruir el futuro de su propio país", afirmó.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció el acuerdo: "Parece que Ucrania ha ganado la sinceridad y la atención de todo el mundo normal y civilizado. Y el resultado práctico: aquí está, SWIFT. ¡Cuánto significado hay en esta palabra para la Federación Rusa! (Significa la) desconexión de la civilización financiera global", dijo Zelenski en un nuevo vídeo dirigido a la nación.

