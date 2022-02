Alemania alerta de que su ejército no podría evitar una invasión por parte de Rusia

Varias figuras vinculadas a las fuerzas armadas de Alemania han puesto en tela de juicio la preparación del Ejército federal (Bundeswehr) ante un eventual conflicto, tras comenzar esta semana la incursión militar rusa en Ucrania.



El general retirado Egon Ramms afirmó este viernes que, en caso de una agresión, el Ejército alemán no sería capaz de defender al país de un hipotético ataque, según dijo en una entrevista en la cadena pública ZDF.



La Bundeswehr "puede ahora mismo cumplir los compromisos que tiene con la OTAN, pero no mucho más que eso", afirmó Ramms, que atribuyó la situación a la falta de financiación, a la reducción del tamaño del ejército y a una menor producción de municiones y piezas de repuesto.



El propio Inspector del Ejército, Alfons Mais, se expresó este jueves en términos parecidos e indicó que la Bundeswehr "se encuentra más o menos al raso" y añadió que las opciones para ofrecer apoyo a la alianza atlántica son "extremadamente limitadas".



El oficial de mayor rango de las fuerzas armadas alemanas criticó además duramente la política seguida hasta la fecha con respecto a Rusia y escribió, en una publicación en la red social Linkedin, que "todos lo vimos venir", en la relación al conflicto en Ucrania.



"No fuimos capaces de hacer oír nuestros argumentos, de sacar conclusiones de la anexión de Crimea y de ponerlas en práctica," añadió.



La comisionada del Parlamento alemán para las Fuerzas Armadas, Eva Högl, también expresó este jueves dudas con respecto a la preparación de la Bundeswehr ante un eventual conflicto y pidió una reestructuración urgente.



"La capacidad de arranque en frío no es la que debería ser," afirmó en una entrevista con la cadena Phoenix y admitió que, en referencia a la necesidad de una remodelación, "no habíamos esperado que ocurriera de forma tan rápida y tan brutal".



Högl apuntó a modo de ejemplo que a algunos soldados alemanes desplegados en Lituania como parte del grupo de combate de la OTAN les faltan prendas adecuadas contra el frío y la humedad, algo que "no es aceptable en uno de los países más ricos del mundo".



Esta semana, Alemania anunció que incrementaría su contingente de soldados estacionados en el país báltico -que consta ahora de 850 efectivos- y la comisionada no descartó que otros estados del este de Europa pidan pronto más apoyo militar.



De acuerdo con el semanario "Der Spiegel", la ministra de Defensa Christine Lambrecht sopesa ofrecer a la OTAN el despliegue de otros 150 soldados y una docena de tanques en el flanco oriental, así como sistemas de defensa antiaviones Patriot.



Este jueves, tras el inicio de la incursión en Ucrania, Alemania puso en marcha las denominadas medidas de alarma nacional tras la correspondiente decisión de la OTAN, que implican que la Bundeswehr se preparará para un eventual despliegue como parte de las fuerzas de respuesta de la alianza.



En un comunicado, el Ministerio de Defensa advirtió que ello podría suponer que en los próximos días se produzcan movimientos de vehículos militares y que se produzcan interrupciones del tráfico por carretera en algunas zonas del país.

