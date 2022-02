Francia considera que Zelensky está en peligro y le ofrece su ayuda

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, aseguró este viernes que la seguridad personal del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está "en cuestión" y ofreció la ayuda de su país "si fuera necesario".



El jefe de la diplomacia gala señaló en la radio France Inter que hay preocupación por la seguridad de Moldavia y Georgia.



"La seguridad del presidente Zelenski es un elemento central en estos momentos, estamos en situación de ayudarle si fuera necesario. Es importante que mantenga su puesto", dijo Le Drian, que se dijo dispuesto a "tomar las medidas que se precisen" para preservar su integridad.



El ministro aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha elegido la guerra" y rechazó el intento de mediación que anoche le ofreció su homólogo francés, Emmanuel Macron, a petición de Zelenski.



"La guerra es total. El presidente Putin ha elegido la guerra, una ofensiva masiva, quiere borrar a Ucrania del mapa con ofensivas regulares, mecánicas, de un gran vigor", dijo Le Drian, que señaló que la ofensiva se centra ahora en el este y el sur de Kiev.



Tras afirmar que Putin "llegará hasta el final", Le Drian le acusó de querer "reescribir la historia" con un "triple autoritarismo": interior, con la represión política, exterior, con las intervenciones en Georgia en 2010, en Siria, en Crimea en 2014 y ahora en Ucrania, y de injerencia, buscando desestabilizar gobiernos.



"Putin va a ser un paria de la comunidad internacional. En el Consejo de Seguridad se le va a ver aislado, no va a poder seguir siendo el agresor permanente que quiere exteder la guerra como medio de gobernanza", indicó.



En este sentido, mostró su inquietud sobre la situación de Georgia y Moldavia.



Pero se mostró convencido de que las sanciones decididas por los occidentales darán sus frutos.



"Creo que Putin no ha calculado la amplitud de las sanciones (...) que buscan asfixiar el funcionamiento de Rusia, el corazón de su dispositivo financiero y tecnológico", señaló.



Aseguró que se trata de medidas "espectaculares, nuca vistas hasta ahora" y las consideró muy por encima de las que se tomaron cuando en 2014 Rusia se anexionó Crimea.



Le Drian indicó que esas sanciones, que "se corresponden con la gravedad de la situación", tendrán "consecuencias rápidamente", sobre todo las adoptadas contra los bancos.



El ministro de Francia, el único país de la UE que posee armas nucleares, aseguró que no temen a Rusia en el terreno militar.



"Putin trata de asustar, de mostrar su músculo, de intimidar, pero sabe que la OTAN también es nuclear. Conoce la relación de fuerzas. Cuando dice que tiene armas importantes, le decimos que nosotros también", dijo.

