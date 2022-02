Ucrania rompe relaciones con Rusia, los ciudadanos intentan escapar de Kiev

Ucrania rompió hoy relaciones diplomáticas con Rusia tras la entrada de tropas rusas por el este del país, mientras crece el número de muertos y parte de la población de Kiev intenta dejar la ciudad en dirección al oeste ante el temor a bombardeos.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hizo ese anuncio de ruptura unas horas después de la agresión militar contra territorio ucraniano ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.



Al igual que las otras repúblicas socialistas soviéticas, Ucrania se independizó en 1991 de la Unión Soviética, que desapareció en diciembre de ese año como sujeto del derecho internacional, pero las relaciones ruso-ucranianas se deterioraron desde la anexión rusa de Crimea y el apoyo del Kremlin a la sublevación armada en el Donbás (2014).



AUMENTAN LOS MUERTOS



Esa ruptura es una de las consecuencias del ataque ruso que, supone ya la muerte de varias decenas de personas, después de que a primera hora las autoridades de Kiev hablaran de ocho fallecidos, en su mayoría civiles.



En concreto, más de cuarenta soldados ucranianos murieron hoy en los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país, según informó la Presidencia de Ucrania.



"Sé que ahora hay más de cuarenta muertos y varias decenas de heridos", informó en rueda de prensa Alexéi Arestóvich, asesor presidencial, quien admitió que la mayoría de bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos de esta mañana.



La parte ucraniana había hablado también previamente de medio centenar de soldados rusos muertos por sus tropas al recuperar la ciudad de Shchastia en la región de Lugansk, lo que no ha sido confirmado por Moscú.



DUROS COMBATES



El presidente Zelenski destacó también que el Ejército ucraniano está enzarzado en "duros combates" en toda la geografía nacional desde "el Donbás a otras regiones del este, norte y sur".



Con anterioridad, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas del país no están atacando ciudades ucranianas en el curso la "operación militar especial" lanzada por Putin.



Los militares rusos indicaron que se emplean armas de alta precisión contra infraestructuras militares, baterías antiaéreas y bases aéreas ucranianas.



LA POBLACIÓN ESCAPA



En las carreteras de Kiev se han formado atascos de gente que quiere abandonar la capital por temor a la inestabilidad y el posible avance de las tropas rusas, según contaron a Efe varios testigos.



"La gente quiere irse al oeste, a ciudades donde no hay aeropuertos e instalaciones militares", dijo Olga, una funcionaria pública.



Agregó que actualmente es casi imposible abandonar la ciudad debido a la acumulación de los coches, y las autoridades han pedido a los ciudadanos permanecer en casa para no crear mayores atascos.



Agregó que los hay también que se han acercado al metro ante el temor a un ataque aéreo.



Por otra parte, cerca de 2.000 refugiados ucranianos cruzaron este jueves la frontera con Moldavia tras el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, informó la ministra de Interior moldava, Anda Revenko, con familias enteras.



EL RIESGO PARA LOS MENORES



Al menos 7,5 millones menores de edad están en "grave peligro de (padecer) daño físico, sufrimiento emocional y desplazamientos" tras el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, alertó este jueves la organización Save the Children.



La ONG de protección a la infancia recordó que los primeros bombardeos sobre ciudades ucranianas ya han obligado a muchos niños a esconderse en sótanos y refugios, mientras que miles están abandonando la capital ucraniana, en medio de unas condiciones meteorológicas muy adversas, con temperaturas bajo cero.



Se calcula que más de 400.000 menores viven en áreas de alto riesgo de sufrir el bombardeo de la artillería y la presencia de soldados, aunque al menos 100.000 de ellos ya han dejado sus casas desde el pasado lunes, según el comunicado de Save the Children.



LA OTAN DEBATE



El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, mantuvo este jueves una reunión bajo el artículo 4 de la Alianza, que se activa cuando uno de los países miembros se siente amenazado.



“Hoy hemos mantenido consultas bajo el artículo 4 del Tratado de Washington. Hemos decidido, de acuerdo con nuestra planificación defensiva para proteger a todos los Aliados, tomar medidas adicionales para fortalecer aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza. Nuestras medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas, pero no en escalada”, indicó el Consejo del Atlántico Norte en un comunicado.



Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves una cumbre urgente de la OTAN para tratar la invasión rusa de Ucrania tras reunirse con los integrantes de su Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.

