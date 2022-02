Los aliados de la OTAN invocan el artículo 4 tras sentirse amenazados

El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, mantuvo este jueves una reunión bajo el artículo 4 de la Alianza, que se activa cuando uno de los países miembros se siente amenazado.



El paso se dio tras la invasión rusa de Ucrania en la madrugada del jueves.



“Hoy hemos mantenido consultas bajo el artículo 4 del Tratado de Washington. Hemos decidido, de acuerdo con nuestra planificación defensiva para proteger a todos los Aliados, tomar medidas adicionales para fortalecer aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza. Nuestras medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas, pero no en escalada”, indicó el Consejo del Atlántico Norte en un comunicado.

PERO, ¿QUÉ ES EL ARTICULO 4?



El artículo 4 del Tratado de Washington, por el que se instituye la OTAN el 4 de abril de 1949, tan solo cuatro años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, dice que “las Partes (estados firmantes) se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada”.



Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania (tres países bálticos que formaron parte de la antigua Unión Soviética hasta 1991) y Eslovaquia habían pedido hoy jueves a primera hora la activación del artículo 4.



"En la reunión de hoy de la OTAN vamos a pedir a la alianza que ponga en marcha la consulta del artículo 4. La situación lo exige", declaró esta mañana ministro de exteriores de Eslovaquia, Ivan Korcok.



En la reunión, los aliados destacaron además que es “incuestionable” su compromiso con el artículo 5 de la OTAN, según el cual un ataque contra un país de la Alianza equivale a un ataque contra todos ellos, por lo que es obligatorio responder. Sin embargo, ese principio no se aplica a Ucrania, que no forma parte de la OTAN.



¿Y QUE DICE EL ARTÍCULO 5?



"Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte".



Pero el hecho de que Ucrania no pertenezca a la OTAN, una de las razones de seguridad que ha esgrimido el presidente ruso Vladimir Putin, impide que se aplique este artículo, como si se podría haber hecho si ya hubiera sido admitida en la Alianza, pertenencia que Ucrania siempre ha considerado como un anclaje de seguridad.



CUANTAS VECES SE HA INVOCADO EL ARTÍCULO 4



Turquía, país miembro de la OTAN desde 1952, apeló al artículo 4 en tres ocasiones, la primera en la guerra de Irak, en 2003, y otras dos por los ataques recibidos durante la Guerra Civil de Siria, iniciada en 2011.



Polonia convocó el artículo 4 durante la crisis de Crimea de 2014 cuando las tropas rusas se movilizaron a la frontera polaca con Kaliningrado y las maniobras rusas del mar Báltico.



CUMBRE URGENTE OTAN



La OTAN ha convocado una cumbre de líderes para mañana ante la invasión “planeada" de Ucrania por parte de Rusia, tras haber manifestado varios aliados sentirse amenazados, anunció este jueves el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.