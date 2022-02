La ONU pide a Rusia dar marcha atrás y dice que "esta guerra no tiene sentido"

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó hoy a Rusia a dar marcha atrás y detener su intervención en Ucrania, al tiempo que aseguró que "esta guerra no tiene ningún sentido".



"Este es el momento más triste de mi mandato como secretario general de Naciones Unidas", declaró Guterres al término de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, que él mismo había abierto pidiendo al presidente ruso, Vladímir Putin, que no lanzase una ofensiva en Ucrania.



Sin embargo, durante la cita, Putin anunció desde Moscú el inicio de la intervención militar.



"En las circunstancias actuales debo cambiar mi llamamiento y debo decir: 'presidente Putin, en nombre de la humanidad devuelva sus tropas a Rusia. En el nombre de la humanidad no permita que empiece en Europa la que podría ser la peor guerra desde el inicio del siglo'", dijo Guterres a los periodistas.



El jefe de Naciones Unidas subrayó que las consecuencias del conflicto pueden ser "devastadoras" no sólo para Ucrania, sino "trágicas" para Rusia y un problema para la recuperación de la economía global tras la crisis provocada por la pandemia.



"Este conflicto debe pararse ahora", insistió el político portugués, que aseguró que es difícil estimar el número de muertos y desplazados que puede haber si se desencadena una "guerra generalizada" en Ucrania.



"Lo que está claro para mi es que esta guerra no tiene ningún sentido. Viola los principios de la Carta (de la ONU) y va a causar, si no se para, un nivel de sufrimiento que Europa no ha visto desde, como poco, la crisis de los Balcanes", añadió.

TE RECOMENDAMOS