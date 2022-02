China afirma que las sanciones "no son efectivas" para resolver la crisis

China afirmó hoy que "las sanciones no son efectivas" para resolver los problemas al comentar las condenas por la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer las autoproclamadas repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk.



"China siempre ha mantenido la postura de que las sanciones no son efectivas para solucionar los problemas y que se opone a castigos unilaterales. China no impondrá sanciones unilaterales a Rusia, China siempre se ha opuesto a este tipo de castigos", dijo hoy la portavoz de Exteriores Hua Chunying al responder a una pregunta sobre las sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea a Rusia.



Según Hua, "hay que preguntarse qué papel ha jugado Estados Unidos en la crisis ucraniana", agregando que "es irresponsable acusar a otros de provocar fuegos al tiempo que echas más leña al fuego".



La postura oficial de Pekín hasta la fecha es que las partes implicadas en la crisis deben "solucionar sus diferencias a través del diálogo y la negociación".



"Hay factores complejos en todo este asunto. Pero la posición de China no ha variado. Creemos que la disputa debe solucionarse de manera pacífica y en concordancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas. Pedimos a las partes que se abstengan de tomar medidas que empeoren la situación y evitar una escalada aún mayor de las tensiones", dijo otro portavoz, Wang Wenbin, el pasado lunes.



En ese sentido, la prensa oficial china indica hoy que Pekín está tratando la crisis ucraniana "con prudencia" al pedir que se implementen los Acuerdos de Minsk de 2015, aunque recalca que detrás de todo "la situación demuestra que Rusia quedó muy insatisfecha con que no se respondiera a sus preocupaciones de seguridad y que Putin ha visto la debilidad de Occidente".



"Moscú está decidido a tomar medidas para que EE.UU. y la OTAN respondan a sus preocupaciones de seguridad (...). China tiene lazos estratégicos con Rusia, pero en esta reciente situación, al igual que en el asunto de Crimea, China se está manteniendo neutral", mantiene hoy el rotativo Global Times.



Según expertos chinos mencionados por el periódico, "la posición china es más constructiva y menos dañina que la de Occidente. La crisis la han causado múltiples factores, incluyendo la expansión agresiva de la OTAN. Sería injusto simplemente culpar a un solo lado".



"China tiene también inversiones y cooperación desde hace mucho con Ucrania. Así que Pekín se va a mantener neutral y mantener sus principios relacionados con la integridad territorial de los estados", indica el analista Cui Heng al diario, mientras que otro académico, Li Haidong, enfatiza que "si EE.UU. tiene que prestar su atención a Europa, su estrategia para el Indopacífico podría quedar relegada a un mero eslogan".

TE RECOMENDAMOS