Borrell: "La alianza entre China y Rusia desafía el orden multilateral"

El alto representante europeo para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, alertó este martes en París de que "la alianza entre China y Rusia desafía el orden multilateral" y abogó por que la UE la contrarreste estando más presente en la zona del Indopacífico.



"Es obvio que las convergencias entre China y Rusia tienen una importancia en el Indopacífico (...) Claramente esa forma de alianza desafía claramente el orden multilateral y es otra razón para estar más presente en la zona del Indopacífico", dijo en rueda de prensa.



El dirigente intervino junto al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, al término del encuentro en París entre la UE y naciones del Indopacífico, entre las que acudieron representantes de grandes economías de la región como la India, Australia e Indonesia.



Borrell y Le Drian evitaron responder a cuestiones sobre la crisis de Ucrania y emplazaron a los periodistas a una posterior rueda de prensa (17:30 hora local), que se celebrará después de una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE, en la que perfilarán el tipo de sanciones a Rusia.



No obstante, el diplomático europeo habló sobre la "preocupación" expresada por los participantes del fórum de hoy.



"Cómo no estar preocupado por lo que está sucediendo en la frontera oriental de Europa. Hemos hablado del tema, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU se ha tratado el tema y Rusia no ha logrado mucho apoyo", agregó Borrell, quien ahondó en que la UE aboga por "mantener el principio de la integridad y soberanía territorial de las naciones".



Respecto al encuentro de este martes, Le Drian consideró que ha resultado en "acciones concretas" que llevarán a una mayor cooperación entre la UE y las naciones del Indopacífico, en temas como la seguridad marítima, el cambio climático, la biodiversidad y el dominio de las nuevas tecnologías.



A pesar de ser un actor indispensable en la región, China no fue invitado, una decisión que explicó el ministro galo.



"La estrategia de la UE no es ni contra China ni contra nadie, es a favor del desarrollo del Indopacífico, en el que se respeta la soberanía de cada uno (...) Con China tenemos otros canales de discusión", aclaró Le Drian.



Borrell ahondó en el mismo argumento señalando que la UE tiene comunicación con China "en varios niveles".



"Hay desafíos concretos geopolíticos entre EEUU y China. Por ello, la historia del siglo XXI se juega en el Indopacífico. Tenemos el interés vital de cooperar en su desarrollo porque el futuro se construye allí", finalizó Borrell.

