El Kremlin ve prematuro hablar de una cumbre entre Putin y Joe Biden

El Kremlin no descartó hoy una eventual cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EEUU, Joe Biden, para abordar la tensión militar en torno a Ucrania, pero consideró prematuro hablar de esta posibilidad.



"Por supuesto, no lo descartamos. Si es necesario los presidentes de Rusia y de EEUU pueden decidir en cualquier momento mantener contactos, ya sea por teléfono o físicamente. Será su decisión", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Al mismo tiempo subrayó que en estos momentos no hay planes específicos para una posible cumbre, y por tanto es prematuro hablar de ello.



"Una reunión es posible si los jefes de Estado lo consideran apropiado. Ahora mismo hay un claro entendimiento de la necesidad de continuar el diálogo al nivel ministerial", aclaró Peskov.



Según dijo, hasta el momento hay contactos previstos entre el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, así como entre este último y su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian.



"Partimos del hecho de que Lavrov se reunirá con su homólogo estadounidense esta semana. Tampoco descartamos contactos entre los ministros de Rusia y Francia", señaló.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso este domingo a los mandatarios de Rusia y Estados Unidos la celebración de una cumbre sobre la seguridad en Europa.



De acuerdo con Peskov, Macron habló dos veces ayer con Putin sobre la situación relacionada con Ucrania, la última llamada se produjo ya de madrugada.



Mientras, Putin ha convocado para hoy una reunión ampliada del Consejo de Seguridad de Rusia para abordar las tensiones en torno a Ucrania y la escalada militar en el Donbás.



"La situación es, de hecho, extremadamente tensa y no vemos signos de disminución de la tensión hasta el momento. Las provocaciones y los bombardeos son cada vez más intensos y esto, por supuesto, genera una preocupación muy profunda", dijo Peskov.



Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) más de 21.000 residentes de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk fueron evacuados solo en las últimas 24 horas a territorio ruso.



Según el ministro ruso para Situaciones de Emergencia, Alexandr Chupriyán, desde que se anunciaron las evacuaciones el viernes pasado más de 61.000 habitantes de estas dos zonas prorrusas apoyadas por Moscú y enfrentadas desde 2014 con el Ejército ucranianos llegaron a Rusia.



De acuerdo con Kiev, este lunes hubo ya catorce ataques con artillería contra las posiciones ucranianas, trece de los cuales con armas prohibidas bajo el Acuerdo de Minsk.



Un soldado fue herido, según el Ministerio de Defensa.



Según la agencia rusa Interfax, Lugansk a su vez informó hoy de dos fallecidos y de tres civiles heridos en el último día como resultado de supuestos ataques del Ejército Ucraniano. Donetsk por su parte informó de un civil muerto.

