Continúa la búsqueda de los desaparecidos en el ferry incendiado en Grecia

Los equipos de rescate continúan este lunes con la búsqueda de la decena de camioneros que siguen desaparecidos tras el incendio de un ferry hace tres días en aguas del mar Jónico, cerca de la isla griega de Corfú.



Tras el hallazgo el domingo por la mañana de un superviviente, las esperanzas crecieron de poder encontrar con vida a otras personas, pero horas después se desvanecieron al dar con el primer cuerpo sin vida.



El hombre rescatado por la mañana era un bielorruso de 21 años que había logrado refugiarse durante 52 horas en una parte de la popa a la que no había llegado el fuego y que no se había calentado por estar sumergida, mientras las temperaturas superaban los 500 grados en las partes del casco que se encontraban por encima del nivel del mar.



El camionero pudo descender por su propio pie del barco y en el hospital tan solo le detectaron algunos síntomas de deshidratación.



Horas después efectivos de las fuerzas especiales de los bomberos lograron (EMAK) acceder por primera vez a uno de los tres garajes del transbordador, donde hallaron muerto a un conductor de 58 años, uno de los tres griegos que estaban desaparecidos.



El hombre presentaba graves quemaduras, pero según los medios, se estima que podría haber muerto por intoxicación de humo.



Los bomberos esperan hoy poder hacer una criba de todo el barco, ya que se han podido extinguir los múltiples incendios, si bien el transbordador sigue emitiendo un intenso humo tóxico.



La embarcación tiene 180 metros de eslora y los hombres de EMAK tienen que operar en zona en las que no hay luz, solo camiones.



El transbordador llevaba 153 camiones y unos 25 coches.



Se espera que la decena de efectivos sean reforzados hoy con otros 42 bomberos.



El Euroferry Olympia fue remolcado el domingo hasta un fondeadero al noreste de la isla de Corfú, donde se le extraerán todo el combustible que lleva.



Una vez concluida la búsqueda de desaparecidos y el bombeo del combustible, el buque será llevado a puerto seguro.



Hasta el momento se han podido rescatar a tres supervivientes: además del bielorruso de este domingo, los bomberos pudieron extraer con vida dos hombres que estaban en uno de los garajes y habían podido avisar de su ubicación.



Se trata de un búlgaro que tuvo que ser intubado pues había sufrido una severa intoxicación de humo, pero ya está recuperándose, y un migrante afgano que viajaba como polizón.



En el transbordador viajaban 292 personas, incluidos dos polizones que no figuraban en las listas de pasajeros.

