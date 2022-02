Rusia tacha de "bulo" denuncia de EE.UU. de una "lista negra" de ucranianos

Rusia calificó hoy de "bulo" las afirmaciones de Estados de Unidos de que tiene "información creíble" acerca de que las fuerzas rusas han confeccionado una lista de ucranianos para matarlos o enviarlos a campos de detención después de un ataque, invasión y ocupación de Ucrania por parte de Moscú.



"Es un bulo absoluto. Es mentira. Sé que es una total invención. Esa lista no existe. Es falso", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Según publicó este lunes el diario estadounidense The New York Times, que dice disponer de una copia del documento, Washington envió dicha información a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet.



Las autoridades de EEUU, de acuerdo con la publicación, comunicaron también a Bachelet que las fuerzas rusas planean cometer violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas o secuestros de civiles.



Los objetivos probables serían personas que se oponen a las acciones rusas, entre ellas disidentes de Rusia y Bielorrusia que viven en Ucrania, periodistas, activistas anticorrupción y miembros de minorías étnicas y religiosas y de la comunidad LGTB, según el diario.

