Israel permitirá la entrada de turistas no vacunados a partir del 1 de marzo

Israel permitirá desde el próximo 1 de marzo la entrada de turistas no vacunados aunque deberán presentar una PCR negativa antes de volar y realizarse otro examen al aterrizar.



“Estamos viendo una disminución constante en los datos de morbilidad, por lo que es hora de abrir gradualmente cuando fuimos los primeros en el mundo en cerrar", anunció hoy el primer ministro, Naftali Benet.



Después de clausurar de nuevo las fronteras en noviembre por la variante ómicron, Israel permitía desde principio de enero solo la entrada de turistas con pauta de vacunación completa o recuperados en un plazo de seis meses.



Los turistas de todas las edades, tanto vacunados como no vacunados, podrán ingresar de nuevo a Israel, según aprobó hoy el Ministerio de Sanidad israelí.



Los israelíes no tendrán que presentar la PCR negativa antes de embarcar pero sí realizarse un examen en el aeropuerto.



El Gobierno israelí también aprobó hoy poner fin a las pruebas de covid semanales obligatorias para los estudiantes de secundaria a partir del jueves y los de primaria a partir del 10 de marzo.



El país registró hoy un acusado descenso de casos de covid, poco más de 10.000, lo que supone una disminución del 45% con respecto a hace dos semanas, y el número de hospitalizaciones diarias es el más bajo desde el mes de enero.



Israel apostó en un principio por la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus pero finalmente limitó su campaña a los mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas.

TE RECOMENDAMOS